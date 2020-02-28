اليوم السابع
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"مفهوم العمل الصالح" فى قافلة دعوية بمساجد الإسكندرية

الجمعة، 28 فبراير 2020 03:25 م
"مفهوم العمل الصالح" فى قافلة دعوية بمساجد الإسكندرية القافلة الدعوية
الإسكندرية أسماء على بدر

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نظمت مديرية أوقاف الإسكندرية بقيادة الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة، والدكتور عبدالرحمن نصار، وكيل المديرية، وإشراف الشيخ حسن عبد البصير مدير عام الدعوة قافلة دعوية فى المساجد التابعة لإدارة الرمل، تحت عنوان "مفهوم العمل الصالح والعمل السيئ".

وكان قد أعلنت مديرية أوقاف الإسكندرية بقيادة الشيخ محمد خشبة، وكيل الوزارة، عن الخطة الدعوية لشهر رجب لسنة 1441.

وقال الشيخ حسن عبد البصير، مدير عام إدارة الدعوة بالأوقاف، خلال تصريح خاص لـ "البوابة نيوز"، إن الخطة الدعوية لشهر رجب تتضمن 660 أمسية دينية على مستوى مساجد بالمحافظة.

وأضاف أن كل إدارة بالأوقاف تلتزم بخمس عشرة أمسية أسبوعية في إحدى عشرة إدارة بمجموع 165 أمسية في أربعة أسابيع، ليكون مجموع الأمسيات 660 أمسية دينية مع دورية تغيير المساجد على أن تشمل هذه الأمسيات المناطق الحضرية والريفية.

وأشار إلى أن الخطة تتضمن خمس أسابيع، حيث إن الأسبوع الأول سيتضمن الحديث عن شهر رجب بين الغلو والجفاء، ووجوب مراعاة الأشهر الحرم.

وتابع أن الأسبوع الثاني يتضمن الحديث عن تفضيل الله لبعض الأزمنة على بعض، وحفظ اللسان وقيمة العفة وحفظ الأنساب والأعراض وأثر ذلك على الفرد والمجتمع، وقيمة التسامح والرحمة والتأكيد على ثقافة الألفة ونبذ العنف.

وأردف: الأسبوع الثالث سيتضمن الحديث عن قيمة الحياء، وإصلاح ذات البين، وقيمة التسامح والرحمة والتأكيد، وأما الأسبوع الرابع سيتضمن المياه في القرآن الكريم، واليوم العالمي للمياه.

واستطرد خشبة أن الأسبوع الخامس والأخير سيضم الحديث عن قيمة التخطيط والتنظيم والأخذ بالأسباب من ملمح الذي تعرض له الرسول قبل وأثناء الإسراء والمعراج، والتكريم الآلهي للحبيب ومقام العبودية.

 

 

 


الاسكندريه

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قوافل دعوية

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