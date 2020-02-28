مغامر أمريكى يستعد للسير على الحبل فوق بركان نشط على ارتفاع 548 مترا

رويترز

يخشى نيك واليندا أحد لاعبي فرقة العروض الخطرة (فلاينج والينداس) السيناريو الأسوأ بينما يستعد لأحدث مغامراته وهى السير على الحبل فوق بركان نشط فى نيكاراجوا يوم الأربعاء ويقول "قد أسقط وألقى حتفى".

لكن واليندا (41 عاما)، وهو أحد أفراد أسرة من المغامرين تقدم العروض الخطرة على مدى سبعة أجيال، لا يدع الخوف ينال منه.

وقال لرويترز يوم الخميس قبل مغامرته التى سينقلها التلفزيون على الهواء مباشرة حيث سيسير على الحبل على ارتفاع 548 مترا فوق بركان ماسايا بينما تفور الحمم البركانية أسفل منه "لا يعنى هذا أننى لا أخاف شيئا إنما يتعلق الأمر بالتغلب على هذا الخوف".

وقدم واليندا عروضا ناجحة بالسير على الحبل فوق شلالات نياجرا وساحة تايمز سكوير وقال إنه تدرب باستخدام أقنعة نقص الأكسجين لمحاكاة الظروف فوق البركان.

وسيسير واليندا فوق البركان مرتديا نظارات وقناعا وربما سيحمل أنابيب أكسجين خلال العرض. وقال إن حذاءه سيكون مزودا بنعل أكثر سمكا للمساعدة فى الحد من الحرارة المنبعثة من البركان وإن السلك سيكون شبيها باللوح.

وقال "سأتعامل مع رياح جراند كانيون. وسأتعامل مع غازات كثيفة لدرجة أننى قد لا أستطيع أن أرى لمسافة عشرة أقدام أمامى".

وأضاف "كل ما يُلقى فى طريقى هنا يضيف إلى مستويات توترى".

وقال واليندا إن الفكرة تولدت لديه عندما كان في طائرة تحلق فوق بركان نشط وهو فى طريقه إلى مكسيكو سيتى.