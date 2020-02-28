مطار القاهرة يسمح لأصحاب تأشيرات "الزيارة العائلية" بالسفر للسعودية

كتبت سماح لبيب

سمحت سلطات مطار القاهرة الدولى بسفر أصحاب التأشيرات تحت بند الزيارة العائلية بعد توقفها بعد إطلاق السعودية قرار بوقف بمنع سفر المعتمرين أو حاملي التأشيرات السياحية بسبب انتشار فيروس "كورونا"، وقامت شركات الطيران بإلغاء سفر العشرات من المعتمرين، وتمكنت سلطات المطار من حسم الجدل القائم حول سفر أو منع أصحاب التأشيرات للزيارة العائلية وسمحت لهم بالسفر.

وكان عدد كبير من العاملين بالسعودية أصدروا التأشيرات العائلية الجديدة لعائلاتهم سواء من الزوجات والأبناء أو الآباء والتي أصدرتها السعودية وفقا للقرارات بإصدار أنواع جديدة من التأشيرات تسهيلا لذوى المقيمين هناك بعد ارتفاع الرسوم المفروضة على إصدار "الإقامة " للزوجة والابناء، واستبدالها بالتأشيرات تحت بند الزيارة العائلية.

وكانت وزارة الخارجية السعودية أعلنت اليوم على "تويتر" ، اليوم الخميس، إن المملكة قررت تعليق الدخول لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي مؤقتا وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد، وأضافت أن الملمكة قررت أيضا تعليق الدخول بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكل فيها فيروس كورونا خطرا.

وسمحت سلطات الطيران للتأشيرات أصحاب الزيارة العائلية بالعبور بعد التأكد من الجانب السعودى السماح لهم بالعبور على أراضى المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى أن مصر ليست من الدول المنتشر بها فيروس كورونا بالإضافة إلى أن البيان الصادر من السلطات السعودية لم يضم اسم مصر ضمن الدول التى تتخوف منها لانتشار فيروس كورونا على أرضها .