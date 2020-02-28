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مصر أمانة فى أعناقكم.. علاء مبارك ينشر وصية والده الأخيرة.. فيديو

الجمعة، 28 فبراير 2020 07:59 م
مصر أمانة فى أعناقكم.. علاء مبارك ينشر وصية والده الأخيرة.. فيديو حسنى مبارك
كتب آسر أحمد

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نشر علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، مقطع فيديو يتضمن أحدى كلمات والده الراحل عبر حسابه الشخصى بموقع تويتر، والتى وصفها الكثيرين بأنها وصية الرئيس الراحل.

 

وبدأ الرئيس الراحل في مقطع الفيديو قائلاً: "لعل حديثي لحضارتكم اليوم، هو آخر ما أتحدث به لبني وطني، قبل أن ينتهي العمر، ويحين الآجل، وإواري في تراب مصر الطاهر، إنني وقد اقترب العمر من نهايته، أحمد الله مرتاح الضمير، إن قضيته مدافع عن مصر ومصالحا وأبنائها، حرباً وسلاماً".

وأضاف "وأننى بخبرة السنين، أقول لكل مصريا ومصرية، حافظوا على وحدة الوطن، وألفتوا حول قيادته، انتبهوا لما يحدق بالوطن من أخطار، وما يحاك له من مخططات ومؤامرات، أن مصر أمانة في أعناقكم، فأحفظوها وأرعو عهدها واحملوا رايتها وأمضو بها إلى الأمام، حمي الله مصر وراعاها وأعلى رايتها وحموا شعبها الأبي الأصيل".

 

ويقام حالياً عزاء الرئيس الراحل محمد حسني مبارك في مسجد المشير طنطاوي بمدينة نصر، وشارك حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وأحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق وعمرو موسي الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية.

 


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