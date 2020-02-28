مصرع 3 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى عند مدخل بنى مزار بالمنيا

المنيا - ماهر أبو نور

لقى 3 شباب مصرعهم، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالقرب من مدخل مدينة بنى مزار بمحافظة المنيا، على الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل جثث المتوفين إلى مشرحة مستشفى بنى مزار العام، وتحرر محضر بالحادث، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ورد إخطار أمنى إلى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا من مأمور مركز شرطة بني مزار العقيد محمود الحلوانى يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي عند مدخل مدينة بني مزار الشيخ، فضل مما أسفر عن وفاة كلا من محمد مصطفي منتصر وعاصم عبد الستار علي ومحمود سعيد علي، تم نقل جثامينهم إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالحادث، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كما تمكنت قوات الإنقاذ النهرى المدنية بمدينة أبو قرقاص بالمنيا، من انتشال جثة شاب طافية أسفل كوبري قرية منسافيس تم إيداع الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة وجاري تحرير محضر بالواقعة .

تلقى اللواء محمود خليل مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا إخطارًا من العميد خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية يفيد بتلقيه إشارة من مأمور مركز شرطة أبو قرقاص بالعثور علي جثة شاب في العقد الثاني من عمره .

بالانتقال والفحص تبين أن الجثة لشاب في العقد الثالث من عمره ومجهولة الهوية، ويرتدى جاكت أسود تم انتشال الجثة بمعرفة قوات الانقاذ النهرى، وتم نقلها للمستشفى العام وجاري تحرير محضر بالواقعة .