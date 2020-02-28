مصرع شخص وإصابة 14 آخرين فى حادث تصادم بالمنيا

المنيا - ماهر أبو نور

لقى شخص مصرعه وأصيب 14 أخرين بينهم 5 طالبات وطفل يبلغ من العمر 3 سنوات فى حادث تصادم بين سيارتين أجرة وربع نقل على الطريق الزراعي بالقرب من قرية بنى أحمد بمحافظة المنيا وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وكان ورد إخطار أمني إلى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل واجرة بالقرب من قرية بني احمد وجري الدفع بعربات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام وجثة المتوفى الي مشرحة المستشفى وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كما لقى 3 شباب مصرعهم في حادث انقلاب سيارة ملاكي على بالقرب من مدخل مدينة بني مزار بمحافظة المنيا وعلي الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل جثث المتوفين إلى مشرحة مستشفى بني مزار العام وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق حيث ورد إخطار أمني إلى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا من مأمور مركز شرطة بني مزار العقيد محمود الحلوانى يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي عند مدخل مدينة بني مزار الشيخ فضل مما أسفر عن وفاة كلا من محمد مصطفي منتصر وعاصم عبد الستار علي ومحمود سعيد علي وتم نقل جثامينهم الي مشرحة المستشفى وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وكان عامل لقى مصرعه إثر سقوطه أسفل عجلات القطار بحري مزلقان قرية إطسا المحطة بمحافظة المنيا وتم إيداع الجثة بالمشرحة بمستشفى سمالوط العام وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق حيث تلقي اللواء محمود خليل مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا إخطاراً من العميد خالد عبدالسلام مدير المباحث الجنائية يفيد بوصول بلاغ الي مركز شرطة سمالوط شرق بمصرع شاب تحت عجلات القطار.

وبانتقال قوات الأمن تبين أن الجثة لعامل يدعى "ا. ح. ع. م" 27 سنة عامل بمطعم ومقيم بمركز دار السلام التابع لمحافظة سوهاج حيث سقط عن طريق الخطأ من القطار ولا توجد شبهه جنائية بالواقعة.

تم نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر عن الحادث.