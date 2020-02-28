مصرع سيدتين وإصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

لقيت سيدتين مصرعهما ، فيما أصيب 4 أشخاص بكدمات وسحجات وكسور، في حادث تصادم وقع بطريق " القنايات – ديرب نجم" أمام قرية عرب شاهين، دائرة مركز شرطة ديرب نجم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار نيابة ديرب نجم العامة، برئاسة جمعة الششتاوي، مدير نيابة ديرب نجم، و بإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مركز شرطة ديرب نجم، بوقوع حادث تصادم أمام عرب شاهين، دائرة مركز ديرب نجم.

وتبين من التحريات التي قام بها ضباط مباحث ديرب نجم، برئاسة الرائد عبد المنعم علاء، رئيس مباحث ديرب نجم، وقوع حادث تصادم بين سيارتين أمام قرية عرب شاهين، وأسفر الحادث عن مصرع سيدتين وإصابة 4 أشخاص تم نقلهم إلي مستشفي ديرب نجم، وجاري تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة، وقام رجال المرور برفع أثار الحادث من الطريق.

وفي سياق أخر، تلقى مدير الأمن إخطار بوقوع حادث ناحية الطريق الإقليمي، وانتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة بلبيس، وبالفحص تبين إصابة " أحمد ع ع" 35 سنة مقيم تل حوين بكسر بالذراع الأيسر وجرح قطعى بالرأس وكدمات وسحجات متفرقة واشتباه ما بعد الارتجاج، و"لطفى ر م" 43 سنة مقيم تل حوين مصاب بكدمات وسحجات متفرقة واشتباه ما بعد الارتجاج.

تم نقلهما إلى المستشفى العام لتلقي العلاج، وقامت الأجهزة الأمنية وضباط المرور برفع أثار الحادث من على جانبي الطريق وتسير الحركة المرورية أمام السيارات، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة، التى صرحت برئاسة جمعة الششتاوي، مدير النيابة العامة بديرب نجم، بدفن الجثتين وطلبت الاستعلام عن التقارير الطبية للمصابين، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.