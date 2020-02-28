"مستقبل وطن" ينظم ندوة لطالبات تمريض مطوبس للتوعية بمبادرة صحة المرأة بكفر الشيخ

نظم حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، في محافظة كفر الشيخ، ندوة بمدرسة التمريض بمستشفى مطوبس المركزي بعنوان حوار مع مسئول حول المبادرة الرئاسية لصحة المرأة وذلك تحت رعاية المهندس فوزي الرفاعي أمين الحزب بالمحافظة والمحاسب أحمد جعفر امين التنظيم، وذلك في إطار الندوات الإرشادية التي ينظمها الحزب بجميع المحافظات.

وقالت الدكتورة فريدة عبده أمينة الحزب بمركز مطوبس، أن الندوة استهدفت توعية طلاب مدرسة التمريض بكيفية التعامل مع المرضى خاصة بالنسبة للمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة وصحة المرأة بالإضافة إلى كيفية تعظيم الفائدة من المبادرات الرئاسية المتواصلة في قطاع الصحة الذي يحظى باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأوضحت أمينة الحزب بمطوبس، إنه تم أيضا خلال الندوة بحث مشاكل المواطنين مع قطاع الصحة وكيفية رفع كفاءة العمل بالوحدات الصحية بالقرى وتوعية الممرضات بأسلوب التعامل مع المواطنين بالريف أثناء عملهم فى الوحدات الصحية وتنفيذ المبادرات الرئاسية.

ويأتي ذلك في إطار خطة الأمانة العامة المركزية للحزب على مستوى الجمهورية الداعية للاهتمام بقطاع الصحة ومساندة المبادرات الرئاسية المستمرة في هذا الخصوص ومن أهمها مبادرة صحة المرأة.