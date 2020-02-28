اليوم السابع
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مسئولو الإسكان يتفقدون المحاور والطرق الرئيسية والكبارى بمدينة 6 أكتوبر

الجمعة، 28 فبراير 2020 12:09 م
مسئولو الإسكان يتفقدون المحاور والطرق الرئيسية والكبارى بمدينة 6 أكتوبر جانب من الجولة
كتب أحمد حسن

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تفقد كل من  المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، المحاور والطرق الرئيسية والكبارى، بمدينة 6 أكتوبر، يرافقهما المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة، والمهندس شريف الشريبني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر.

وتفقد المهندس خالد عباس، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، ومرافقوهم، أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الواحات، والتى تشمل، رفع كفاءة الطريق الرئيسي، وتنفيذ طريق داعم فى الاتجاهين، بإجمالي طول 35 كم2، وتنفيذ عدد من الأعمال الصناعية (كبارى، وأنفاق، وكباري مشاة)، وكذا الطريق الدائري الأوسطي، من تقاطعه مع طريق الفيوم مروراً بتقاطعه مع طريق الواحات وحتى نهاية كردون المدينة، بإجمالي طول 30 كم2، حيث تهدف تلك المشروعات إلى تخفيف الكثافات المرورية داخل المدينة، ونقل الشاحنات، وربط المدينة بالمحافظات والأقاليم المجاورة.

وشدد المهندس خالد عباس، على الالتزام بالبرامج الزمنية المتفق عليها لإنهاء تنفيذ المشروعات، وتكثيف العمالة، والعمل على ورديات، وسرعة تنظيف المواقع التي شارف العمل بها على الانتهاء، وإلغاء التحويلات المرورية لتسهيل حركة المرور بمناطق تنفيذ محاور الطرق والكباري، مثنياً على جودة الأعمال، ومتوجها بالشكر للشركات المُنفذة على استجابتهم لإنهاء أعمال الطرق والأعمال الصناعية والكباري، فى الأوقات المحددة تماشياً مع خطة التنمية الشاملة بجمهورية مصر العربية.

ووجه نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، بدراسة تطوير الخطة الاستراتيجية لتعظيم الاستفادة من المناطق المحيطة بمحاور الطرق، لتصبح محاور وشرايين تنمية تجارية وصناعية، وكذا عمل دراسة عاجلة لتطوير الخدمات على جانبي المحاور، وخاصة بالمناطق المأهولة والصناعية الموازية لمحاور الطرق.

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وزاره الإسكان

المدن الجديده

مدينه 6 أكتوبر

محاور الطرق

الكبارى

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