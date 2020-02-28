اليوم السابع
Ads
الجمعة، 28 فبراير 2020 03:15 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مركز بحوث الصحراء بوزارة الزراعة يكرم العائدين من ووهان الصينية.. صور

الجمعة، 28 فبراير 2020 01:42 م
مركز بحوث الصحراء بوزارة الزراعة يكرم العائدين من ووهان الصينية.. صور
كتب عز النوبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظم مركز بحوث الصحراء بوزارة الزراعة، احتفالية لتكريم أبنائها العائدين من مقاطعة ووهان بالصين، بحضور الدكتور نعيم مصيلحى رئيس المركز، والدكتور عبد الله زغلول نائب رئيس المركز للمشروعات والمشرف على المحطات البحثية، والدكتورة فاطمة أحمد رئيس شعبة البيئة وزراعات المناطق الجافة بالمركز، وكل من الدكتور محمد حمدى عمار، والدكتور أحمد عبد العاطى، وتم تكريم العائدين بشهادات تقدير مقدمة من الدكتور نعيم مصيلحى رئيس المركز.

وتناول الدكتور نعيم مصيلحى رئيس مركز بحوث الصحراء، فى كلمته مع الطلبة تقديم الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى بالجهود التى بذلتها مصر من أجل عودة مواطنيها من مقاطعة ووهان الصينية، البؤرة الرئيسية لفيروس "كورونا" مشيرا إلى الجهود التى بذلها السفير محمد البدرى السفير المصرى فى الصين فى نقل المصريين من مدينة ووهان، والتى وقع عليها ما يشبه حظر تجوال لإنتشار فيروس كورونا فيها.

كما أشار الطلبة العائدون فى لقائهم بالأمس بقيادات المركز بالإشادة بالمجهودات التى بذلتها الدولة بداية من وجودهم بالصين وحتى وصولهم بسلامة الله إلى أرض الوطن وإجراءات الحجر الصحى وتقديم كافة الرعاية الصحية طوال فترة إقامتهم بمطروح.

وأوضحوا أن إجمالى عدد المصريين العائدين وأسرهم قد بلغ 306 مصريا بالإضافة إلى أن هناك من المركز إثنين آخرين أبدوا رغبتهم فى البقاء، ويتم تواصل إدارة المركز معهم باستمرار أولا بأول للاطمئنان عليهم.

ومن جانبها أبدت الدكتورة فاطمة أحمد رئيس شعبة البيئة بمرز بحوث الصحراء، استعداد الشعبة التام لتقديم كامل الدعم لأبناء الشعبة العائدين وتذليل كافة الصعاب بالتعاون مع إدارة المركز.

 

فى سياق متصل أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن هناك 4351 إصابة بفيروس كورونا و67 وفاة خارج الصين في 49 بلدا، وارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 83 ألفا والوفيات إلى 2858.

رئيس بحوث الصحراء يكرم العائدين من مقاطعة ووهان بالصين (1)
رئيس بحوث الصحراء يكرم العائدين من مقاطعة ووهان بالصين

 

رئيس بحوث الصحراء يكرم العائدين من مقاطعة ووهان بالصين (2)
رئيس بحوث الصحراء يكرم العائدين من مقاطعة ووهان

 

رئيس بحوث الصحراء يكرم العائدين من مقاطعة ووهان بالصين (3)
تكريم العائدين من مقاطعة ووهان بالصين

 

رئيس بحوث الصحراء يكرم العائدين من مقاطعة ووهان بالصين (4)
رئيس بحوث الصحراء يكرم العائدين من مقاطعة ووهان بالصين

 

رئيس بحوث الصحراء يكرم العائدين من مقاطعة ووهان بالصين (5)
العائدين من مقاطعة ووهان بالصين 

 

رئيس بحوث الصحراء يكرم العائدين من مقاطعة ووهان بالصين (6)
رئيس بحوث الصحراء يكرم العائدين من مقاطعة ووهان بالصين

 


بحوث الصحراء

كورونا

مقاطعة ووهان بالصين

اخبار اليوم

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا فى سويسرا إلى 6 حالات

الجمعة، 28 فبراير 2020 12:12 م

الصحة العالمية: 4351 إصابة بفيروس كورونا و67 وفاة فى 49 بلدا خارج الصين

الجمعة، 28 فبراير 2020 12:03 م

خسائر بالجملة تواجه "شركات العمرة" بعد تعليق السفر للسعودية..البرلمان يرحب بالقرار ضمن الإجراءات الاحترازية لتسلل كورونا..ويطالب العاملين بالقطاع بتنويع أنشطتهم ورد أموال المتقدمين.. ونواب:الأهم سلامة المواطنين

الجمعة، 28 فبراير 2020 12:00 م

"بحوث الصحراء" : ننفذ مشروع حصاد الامطار وتنمية الوديان والمراعى بمطروح

الإثنين، 24 فبراير 2020 10:10 م

"بحوث الصحراء": تغيرات المناخ تؤثر سلبيا على معدلات التصحر وإنتاج المحاصيل

الأحد، 02 فبراير 2020 04:04 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك والترجي فى دوري الأبطال

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك والترجي فى دوري الأبطال

بيزنس تدوير النفايات الطبية الخطرة لتصنيع الملابس خطر على صحة المواطنين.. شرطة البيئة تضبط 166 طن مخلفات مستشفيات مدممة بـ 7 مصانع.. وتحريز نفايات بطاريات كهربائية.. مسئولة جهاز شئون البيئة: تسبب السرطان

بيزنس تدوير النفايات الطبية الخطرة لتصنيع الملابس خطر على صحة المواطنين.. شرطة البيئة تضبط 166 طن مخلفات مستشفيات مدممة بـ 7 مصانع.. وتحريز نفايات بطاريات كهربائية.. مسئولة جهاز شئون البيئة: تسبب السرطان

اعرف تعليمات كارتيرون لـ بن شرقى قبل مواجهة الترجى التونسى

اعرف تعليمات كارتيرون لـ بن شرقى قبل مواجهة الترجى التونسى

مصدر بالأهلي يكشف موقف رمضان صبحى من العلاج فى ألمانيا وسر غيابه الطويل

مصدر بالأهلي يكشف موقف رمضان صبحى من العلاج فى ألمانيا وسر غيابه الطويل

سيدة تعرض طفلها للبيع بـ 150 ألف جنيه أمام مستشفى بالمنيل بعد ميلاده بـ 24 ساعة.. الأم تعترف: تزوجت عرفى فى الشهر الخامس من الحمل وأحتاج أموالا للزواج رسمى..وتؤكد: حاولت التخلص من ابنى حتى لا يواجه مصيرا مجهولا

سيدة تعرض طفلها للبيع بـ 150 ألف جنيه أمام مستشفى بالمنيل بعد ميلاده بـ 24 ساعة.. الأم تعترف: تزوجت عرفى فى الشهر الخامس من الحمل وأحتاج أموالا للزواج رسمى..وتؤكد: حاولت التخلص من ابنى حتى لا يواجه مصيرا مجهولا

أهداف الخميس.. خماسية مانشستر يونايتد بالدورى الأوروبى وقمة السعودية

أهداف الخميس.. خماسية مانشستر يونايتد بالدورى الأوروبى وقمة السعودية

الصحة ترد على 3 شائعات.. أبرزها اكتشاف 7 حالات إصابة بكورونا فى مصر

الصحة ترد على 3 شائعات.. أبرزها اكتشاف 7 حالات إصابة بكورونا فى مصر

التأمين الصحى الشامل يكشف 6 أدوار لطبيب الأسرة بالمنظومة.. اعرف التفاصيل

التأمين الصحى الشامل يكشف 6 أدوار لطبيب الأسرة بالمنظومة.. اعرف التفاصيل

فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم بالوجه القبلى لاستمرار صرف مقررات فبراير

فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم بالوجه القبلى لاستمرار صرف مقررات فبراير

الصحة: تسليم المعتمرين "كارت صحى" للمتابعة بعد العودة من السعودية

الصحة: تسليم المعتمرين "كارت صحى" للمتابعة بعد العودة من السعودية

جهاز تنمية المشروعات ينتهى من تمويل مشروعات بـ208 ملايين جنيه بشمال سيناء

جهاز تنمية المشروعات ينتهى من تمويل مشروعات بـ208 ملايين جنيه بشمال سيناء

زيادة مساحات زراعة الفول لـ98 ألف فدان.. ولجان مرورية لزيادة الإنتاج

زيادة مساحات زراعة الفول لـ98 ألف فدان.. ولجان مرورية لزيادة الإنتاج

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة