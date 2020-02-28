مركز بحوث الصحراء بوزارة الزراعة يكرم العائدين من ووهان الصينية.. صور

كتب عز النوبى

نظم مركز بحوث الصحراء بوزارة الزراعة، احتفالية لتكريم أبنائها العائدين من مقاطعة ووهان بالصين، بحضور الدكتور نعيم مصيلحى رئيس المركز، والدكتور عبد الله زغلول نائب رئيس المركز للمشروعات والمشرف على المحطات البحثية، والدكتورة فاطمة أحمد رئيس شعبة البيئة وزراعات المناطق الجافة بالمركز، وكل من الدكتور محمد حمدى عمار، والدكتور أحمد عبد العاطى، وتم تكريم العائدين بشهادات تقدير مقدمة من الدكتور نعيم مصيلحى رئيس المركز.

وتناول الدكتور نعيم مصيلحى رئيس مركز بحوث الصحراء، فى كلمته مع الطلبة تقديم الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى بالجهود التى بذلتها مصر من أجل عودة مواطنيها من مقاطعة ووهان الصينية، البؤرة الرئيسية لفيروس "كورونا" مشيرا إلى الجهود التى بذلها السفير محمد البدرى السفير المصرى فى الصين فى نقل المصريين من مدينة ووهان، والتى وقع عليها ما يشبه حظر تجوال لإنتشار فيروس كورونا فيها.

كما أشار الطلبة العائدون فى لقائهم بالأمس بقيادات المركز بالإشادة بالمجهودات التى بذلتها الدولة بداية من وجودهم بالصين وحتى وصولهم بسلامة الله إلى أرض الوطن وإجراءات الحجر الصحى وتقديم كافة الرعاية الصحية طوال فترة إقامتهم بمطروح.

وأوضحوا أن إجمالى عدد المصريين العائدين وأسرهم قد بلغ 306 مصريا بالإضافة إلى أن هناك من المركز إثنين آخرين أبدوا رغبتهم فى البقاء، ويتم تواصل إدارة المركز معهم باستمرار أولا بأول للاطمئنان عليهم.

ومن جانبها أبدت الدكتورة فاطمة أحمد رئيس شعبة البيئة بمرز بحوث الصحراء، استعداد الشعبة التام لتقديم كامل الدعم لأبناء الشعبة العائدين وتذليل كافة الصعاب بالتعاون مع إدارة المركز.

فى سياق متصل أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن هناك 4351 إصابة بفيروس كورونا و67 وفاة خارج الصين في 49 بلدا، وارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 83 ألفا والوفيات إلى 2858.



رئيس بحوث الصحراء يكرم العائدين من مقاطعة ووهان بالصين



رئيس بحوث الصحراء يكرم العائدين من مقاطعة ووهان



تكريم العائدين من مقاطعة ووهان بالصين



رئيس بحوث الصحراء يكرم العائدين من مقاطعة ووهان بالصين



العائدين من مقاطعة ووهان بالصين