مراهق أمريكى عمره 17 عاما يواجه 11 تهمة جنائية.. اعرف ماذا فعل؟

كتب هيثم سلامة

أكدت الشرطة الأمريكية، أن صبيًا يبلغ من العمر 17 عامًا يواجه 11 جريمة جنائية للتخريب وجنحة واحدة بسبب تعدية على الممتلكات حيث قيامه الطلاء باللون الأحمر صخرة بليموث والعديد من المواقع الأخرى فى منطقة ماساتشوستس التاريخى.





وذكرت صحيفة الديلى البريطانية، أنه لم يتم الإفصاح عن اسم المشتبه فيه لأنه مازال حدث، لكن رئيس الشرطة مايكل بوتيرى أكد إنه من سكان البلدة، الذى يصادف هذا العام الذكرى المئوية الرابعة لوصول المهاجرين الأوائل منذ حوالى 400 عاما.

وأوضح التقرير، فى 17 فبراير الماضى تم العثور على علامات على صخرة بلايموث ولنصب التذكارى الوطنى وتمثال بليموث مشوها بالرقم 508 MOF.

ووجه الاتهام إلى المراهق بتلفيقات فى منضدة تذكارية بحدائق بروستر، تقع فى وسط بلايموث بولاية ماساتشوستس وإحدى الأحجار التذكارية وألواح خرسانية عند مدخل رصيف الميناء، وخريطة البلدة فى ساحة وأربع تماثيل.

وقال قائد شرطة بليموث إنه تم التعرف على المشتبه به من قبل المحققين الذين راجعوا ساعات من شريط فيديو للمراقبة من المنطقة.

وأوضح التقرير، أن الصبى سيتحمل الأموال التى تصرف لإطلاء التخريب الذى قام به، كما سيواجه السجن ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها 1500 دولا، مشيرا أنه سيمثل في محكمة الأحداث، بينما أزال حوالى 25 من رجال الإطفاء العلامات واستعادة النصب التذكاري وبحلول يوم الاثنين لم تكن هناك علامات على أن النصب التذكاري كأنها لم تلمس.

يعد النصب التذكارى، الذى تم بناؤه عام 2004، أحد أعمدة الجرانيت التى يبلغ ارتفاعها ستة أقدام، وقد حفرت عليها أسماء القتلى فى الهجمات 11 سبتمبر.