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مدينة البياضية تبحث مشكلات المواطنين خلال فعاليات لقاء "اليوم المفتوح"

الجمعة، 28 فبراير 2020 01:59 م
مدينة البياضية تبحث مشكلات المواطنين خلال فعاليات لقاء "اليوم المفتوح" جانب من اللقاء
الأقصر – أحمد مرعى

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عقد اللواء محمد صحصاح وكيل الوزارة رئيس مركز ومدينة البياضية بمحافظة الأقصر، فعاليات لقاء "اليوم المفتوح" الأسبوعى لمناقشة وحل مشكلات المواطنين، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر للعمل على حل المشاكل التي تواجه المواطنين، وذلك عبر اللقاء الدوري والأسبوعي لليوم المفتوح بحضور عبد المحسن ربيع نائب المدينة، وجمال عبد العزيز سكرتير المركز، وبحضور كل من القيادات التنفيذية بالمركز ولفيف من أهالي مركز ومدينة البياضية لعرض مشكلاتهم التى يعانون منها ويحتاجون لحلها.

وبعد انتهاء اليوم المفتوح تم عقد فعاليات المجلس التنفيذي بحضور كافة التنفيذيين بالمدينة، حيث عرض محمد أحمد شحات ممثل إدارة المواقف استيكرات خطوط السير لسيارات السيرفيس، والتي سيتم العمل بها إبتداءاً من أول مارس المقبل، وسيتم وضع استيكرات للسيارات من الداخل.

كما وجه اللواء محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية، المواطنين بأن التبليغ عن مخالفات البناء يصب في مصلحة المواطن وليس ضده، وتمت مناقشة كيفية توعية المواطنين من مخاطر الإصابة من فيروس كورونا، وقامت الدكتورة فيولا عزت مسئولة التوعية بالصحة، بالشرح عن مخاطر الفيروس وطرق الوقاية منه.

كما قام اللواء محمد صحصاح وكيل الوزارة رئيس مركز ومدينة البياضية، بحملة مراقبة لأعمال التنظيم بالمدينة حيث رافقه في الجولة المهندس عمرو عوض الله ومحمود حامد، ومدير المتابعة محمد العديسي، حيث أسفرت الحملة عن العديد من المخالفات قدرت بـ27 مخالفة إشغال و8 مخالفات نظافة طريق عام، وتم تحرير محاضر لهذه المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حي جاء ذلك في إطار إعادة المظهر الجمالي لكافة الطرق بالمدينة.

وكان قد قاد اللواء محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية شمال محافظة الأقصر، حملة بالتنسيق مع مدير الإدارة الهندسية وقسم التراخيص بالمدينة وبرفقة جمال عبد العزيز سكرتير عام المدينة، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بمتابعة الأعمال المخالفة والتصدى لها، لمواجهة مخالفات الشوارع وغيرها، وتقرر خلال الحملة إيقاف أعمال تركيب برج محمول بعقار بشارع العصارة.

 

 


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