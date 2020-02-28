مدير أوبر لوزيرة التخطيط: إطلاق برنامج لنقل موظفى الدولة إلى العاصمة الإدارية

كتب أحمد حمادة

التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ أحمد خليل، مدير شركة أوبر-مصر، أحمد على، مدير سياسات شمال أفريقيا بشركة أوبر، لبحث سبل التعاون المشترك وتوسيع نطاق خدمة الشركة ليشمل العاصمة الإدارية الجديدة.

وخلال اللقاء أوضحت الدكتورة هالة السعيد، أن الدولة المصرية تعمل على الانتقال بمرافق ومؤسسات الحكم إلى العاصمة الإدارية، مشيرة إلى أنه يمكن الاستفادة من شركة أوبر فى توفير وسائل انتقال آمنة ومناسبة لنقل موظفى الدولة والجهات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في بيان صحفى، اليوم الجمعة، إلى أن الدولة المصرية ستعمل على توفير بيئة عمل تناسب الخطط التوسعية لشركة أوبر فى مصر من خلال تذليل كل العقبات بالتعاون مع الجهات المعنية، مشيدة بتجربة UBer Bus التى انطلقت للمرة الأولى فى العالم من القاهرة..



وزيرة التخطيط تلتقى ممثلى شركة أوبر العالمية

وأضافت "السعيد"، أنه من الضروري استحداث خاصية "الراكب المنتظم" أو ‘Regular Passenger” داخل خدمة Uber Bus بالقاهرة; ذلك بهدف تسهيل الخدمة المقدمة لفئات بعينها من الركاب ممن يتنقلون من وإلى واجهات محددة بشكل يومي مثل الطلاب أو الموظفين.

وحول نشاط شركة أوبر فى مصر بداية من عام 2014، أوضح أحمد خليل، مدير شركة أوبر-مصر، أن الشركة لديها الآن أكثر من 130 ألف سائق، وتنقل بشكل يومي مئات الالاف من الركاب لوجهات مختلفة ، مؤكدًا اهتمام الشركة بزيادة نطاق استثماراتها فى السوق المصرية الواعدة .

فيما أكد أحمد على، مدير سياسات شمال أفريقيا بشركة أوبر، أن شركة أوبر مصر ستعمل على وضع برنامج خاص بالحكومة المصرية تحت اسم “Uber For Government” لتوفير خدمة نقل موظفي الدولة إلى العاصمة الإدارية بتكلفة شهرية مناسبة.

وعن الخطط المستقبلية لشركة أوبر داخل مصر، أشار أحمد على مدير سياسات شمال أفريقيا بشركة أوبر إلى أن الشركة تدرس إمكانية إدخال برنامج Uber Intercity الذي سيسهل عملية التنقل داخل العاصمة الإدارية ومختلف محافظات مصر.