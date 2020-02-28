محمود الخطيب وطاهر أبو زيد وأحمد حسن ومحمد زيدان يشاركون في عزاء مبارك

كتب محمد مجدى السيسى

شارك عدد من القامات الرياضية في عزاء محمد حسني مبارك الرئيس الأسبق، المقام بمسجد المشير طنطاوي.

حضر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وطاهر أبو زيد وزير الرياضة الأسبق، واللاعب أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق، واللاعب محمد زيدان لاعب منتخب مصر السابق.

وكان محمد الساعاتي، المتحدث باسم نقابة قراء القرآن الكريم العامة قد أعلن من قبل لـ"اليوم السابع" أسماء 5 قراء يقومون بتلاوة القرآن الكريم فى عزاء الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك، والذى يقام مساء الجمعة بمسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس، وهم: القارئ الطبيب أحمد نعينع، وحجاج الهنداوى، وأحمد تميم المراغى، وهانى الحسينى، وعبد الناصر حرك.







