اليوم السابع
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محكمة إسرائيلية تسمح للمثليين بالإنجاب عن طريق تأجير الأرحام

الجمعة، 28 فبراير 2020 02:29 م
محكمة إسرائيلية تسمح للمثليين بالإنجاب عن طريق تأجير الأرحام مثليين
كتب محمد جمال

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قضت محكمة العدل العليا الإسرائيلية بالإجماع بأنه يجب على الدولة السماح للأزواج من المثليين بالإنجاب، وأفادت القناة العبرية الـ"12"، مساء أمس الخميس، بأن المحكمة العليا الإسرائيلية وافقت بالإجماع على السماح للمثليين بالإنجاب، عن طريق تأجير الأرحام كما هو مسموح للأزواج من الجنسين.

وأوردت القناة بحسب سبوتنيك بأن المبدأ أو القانون الذى استندت إليه المحكمة الإسرائيلية هو مبدأ تحقيق المساواة بين الجميع، وبأن حيثيات قرار المحكمة أن منع الرجال العزاب والأزواج من مثلى الجنس من الإنجاب بهذه الطريقة، يمس بمبدأ المساواة وبالحق الإنساني الأساسي في الإنجاب .

ونوهت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني إلى أن المحكمة الإسرائيلية أمهلت السلطة التشريعية عاما واحدا لتعديل القانون الخاص بعملية تأجير الأرحام ليتماشى مع قرارها الجديد. 

واستشهدت القناة العبرية بتغريدة للجنرال بيني جانتس، رئيس حزب "أزرق أبيض" والذي يؤيد حقوق المثليين من الإسرائيليين، حيث كتب، أمس الخميس، على صفحته الرسمية على "تويتر"، إنه آن الآوان لتغيير قانون تأخير الأرحام وتحقيق مبدأ المساواة، وبأن خطوته التالية هي التحالف مع المثليين. 


المثليين

إسرائيل

جانتس

الإنجاب

أرحام

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