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محافظ بورسعيد: اعلان نتائج المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم بحضور 40 دولة خلال أيام

الجمعة، 28 فبراير 2020 02:46 م
محافظ بورسعيد: اعلان نتائج المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم بحضور 40 دولة خلال أيام جانب من الاجتماع
بورسعيد – السيد فلاح

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عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، اجتماعًا، لمتابعة سير وتطورات الأعمال القائمة بعدد من المشروعات الخدمية والقومية بنطاق المحافظة، وأكد أن بورسعيد ستشهد الأسبوع المقبل المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم بحضور أكثر من 40 دولة من مختلف دول العالم، مضيفًا أننا نسعي جميعًا لتسويق بورسعيد مما يتطلب تضافر الجهود لظهور المحافظة في ابهي صورة لها عند استقبال ضيوفها.

وعبر اللواء عادل الغضبان، عن سعادته بنجاح المسابقة خلال السنوات الماضية والتى أقيمت على أرض بورسعيد لأكثر من 14 عامًا، مشيرًا إلى أن محافظة بورسعيد تدعم بكل قوة تنظيم مسابقة دولية للقرآن الكريم كما وتضع كافة الإمكانيات والتسهيلات لنجاح المسابقة على أعلى مستوى.

جاء ذلك بحضور الأجهزة المعنية والشركات القائمة على تنفيذ هذه المشروعات، وخلال الاجتماع، استعرض اللواء عادل الغضبان، معدلات التنفيذ الحالية للمشروعات الجارى إنشائها سواء مشروعات الخدمية أو مشروعات تطوير الطرق والميادين الرئيسية بالمحافظة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالخطط الزمنية لكافة المشروعات الجارى العمل بها .

وفى نفس السياق، وجه اللواء عادل الغضبان، باستمرارية المتابعة للمشروعات التى تم الانتهاء منها وذلك فى إطار الحفاظ على كفاءتها ومظهرها الحضارى، لافتًا إلى أن بورسعيد شهدت تحولًا حضاريًا كبيرًا من خلال التطور فى كافة القطاعات والتى كان أهمهما منظومة التأمين الصحى الشامل والتحول الرقمى، والاهتمام بالطرق والميادين والحدائق، والطفرة الصناعية والاستثمارية وغيرها، مما جعل بورسعيد فى مقدمة المحافظات الحضارية فى الدولة.

ووجه محافظ بورسعيد الشكر لكافة الأجهزة التنفيذية، على مجهوداتها المستمرة فى تحقيق أفضل مستوى للمحافظة، مؤكدًا على ضرورة بذل مزيد من المجهودات والتنسيق بين كافة الجهات للنهوض والحفاظ على المستوى الحضارى والجمالى لبورسعيد دائما.

 

 

 
 
 

 


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