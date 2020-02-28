محافظ المنوفية يوافق على غلق 30 صيدلية لمخالفتهم القوانين واللوائح

المنوفية -محمد فتحى

وافق اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، علي الغلق الإداري لمدة شهر لـ30 صيدلية بقري ومراكز" الشهداء ، وشبين الكوم، وبركة السبع "، وذلك لمزاولة 14 صيدالية بدون تسجيل مدير، و16 صيدلية بدون مدير مسئول، وذلك بناء على المادة رقم 19 و22 من قانون مزاولة المهنة لسنة 1955 واللوائح والقوانين الصادرة من الإدارة المركزية .

جاء ذلك بناءً علي المذكرة المقدمة من مديرية الشئون الصحية إدارة الصيدلة، حيث تبين خلال مرور التفتيش مخالفة 21 صيدلية بقري مركز الشهداء، و5 صيدليات بقري مركز شبين الكوم، ومخالفة 4 صيدليات بقري مركز بركة السبع .

وأكد محافظ المنوفية على إستمرار تلك الحملات التفتيشية على مستوى المحافظة للحفاظ على سلامة المواطنين وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وكان محافظ المنوفية ، قد وافق علي غلق 2 عيادة خاصة للأشعة والجراحة العامة ومركز للنساء والتوليد بشبين الكوم ومنوف وكذا غلق مستوصف طبي بمركز الباجور وعيادة الأسنان بمستشفي الحياه التخصصي ومحل بصريات بالشهداء لإدارتهم بدون ترخيص ومخالفتهم للقانون رقم 153 لسنة 2004 المعدل للقانون 51 لسنة 1981 والخاص بتنظيم العمل داخل المنشأت الطبية الخاصة، على أن يتم إعادة التشغيل بعد الانتهاء من تقديم مستندات الترخيص وتلافى المخالفات الواردة.

جاء ذلك بناءً علي المذكرة المقدمة من مديرية الشئون الصحية بمرور إدارة العلاج الحر علي المنشأت الطبية، حيث تلاحظ سوء تخزين في بعض الادوية داخل غرفة عمليات مركز النساء والتوليد بالإضافة إلي عدم جاهزية غرفة الإفاقة والعناية وعدم التعامل الامن من النفايات الطبية الخطرة.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على استمرار تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الطبية على مستوى المحافظة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.