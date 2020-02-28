محافظ القاهرة: استعادة 44.5 مليون متر أملاك دولة خلال 3 سنوات

كتب سيد الخلفاوى

أشاد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بالجهود المبذولة من قبل أجهزة المحافظة ونشاطها المكثف فى تنفيذ قرارات الإزالة وحالات التعدى على أراضى أملاك الدولة منذ انطلاق فعاليات الموجة 15 لاسترداد أراضى الدولة "حق الشعب" ، حيث نفذت أكثر من 173 إزالة للتعديات بمساحة إجمالية تعدت الـ نصف مليون متر مربع "547.000 م2 " ، وجارى تنفيذ باقى حالات الإزالة المستهدفة طبقاَ للخطة ومواعيدها المحددة بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون .

وأكد عبد العال، أن ملف إزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة يأتى فى مقدمة أولويات أجهزة محافظة القاهرة خلال الفترة الحالية من أجل ترسيخ هيبة الدولة وتطبيق القانون وتفعيله على الجميع دون تمييز، واسترداد حق الشعب والقضاء تمامًا على ظاهرة وضع اليد والتعدى على أملاك الدولة ، وهذا ما دفع القاهرة لتحافظ على صدارتها بين باقى المحافظات خلال موجات استرداد اراضى الدولة بالتعاون والتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية .



وأضاف عبد العال، أنه طبقًا للتقارير والبيانات المجمعة من الإدارة العامة للأملاك بالمحافظة فقد نجحت القاهرة ومنذ انطلاق أعمال موجات استرداد الأراضى أملاك الدولة فى مايو 2017 وحتى الآن فى تنفيذ أكثر من 3400 إزالة حالات تعديات على أراضى أملاك الدولة بمساحة إجمالية 44.5 مليون متر مربع تقريباَ تم استردادها والحفاظ عليها ، بنسبة تنفيذ تجاوزت 97% فيما يخص أراضى المبانى ، بالإضافة الى نسبة تنفيذ 89% بالنسبة لحالات الأراضى الزراعية.

كان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة شدد على رؤساء الأحياء بضرورة تكثيف نشاطهم ووضع ملف استرداد أراضى أملاك الدولة المتعدى عليها ضمن أولويات العمل، والتنسيق المستمر مع الجهات المختصة لتنفيذ إزالات التعديات.