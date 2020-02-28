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محافظ الجيزة: مليار جنيه تكلفة رصف وتطوير الطرق حتى الآن

الجمعة، 28 فبراير 2020 11:40 ص
محافظ الجيزة: مليار جنيه تكلفة رصف وتطوير الطرق حتى الآن رصف طرق
كتب سيد الخلفاوى

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أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن مشروعات الرصف والتطوير للمحاور والشوارع الجارى تنفيذها يصل إجمالى تكلفتها إلى حوالى مليار جنيه حتى الآن وهى تعد أكبر موازنة لرصف وتطوير الطرق يتم تنفيذها بشوارع الجيزة .

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ برؤساء الأحياء والمراكز والمدن حيث وجه راشد بمتابعة دقيقة لأعمال الرصف والتطوير للشوارع والتأكد من الالتزام بأعلى مواصفات التنفيذ و مناسيب الطرق الجارى تطويرها وعدم استلام الأعمال إلا من خلال لجنة متخصصة لمراجعتها والتأكد من تنفيذ كافة بنود التعاقد.

وأضاف راشد، أن موازنة تطوير ورصف الطرق جاءت من خلال الاعتمادات المالية للخطة الاستثمارية المخصصة للمحافظة والموارد الذاتية إضافة إلى المشروعات الجارى تنفيذها بالتنسيق مع صندوق تطوير المناطق العشوائية .

وأكد راشد ان تطوير الصورة البصرية لمحاور الحركة الرئيسية بالمحافظة يعد أحد المشروعات والمهام الرئيسية التى توليها المحافظة اهتماماً كبيراً نظراً لما سوف تشهده من فعاليات عديدة خلال العام الحالى على رأسها افتتاح المتحف المصرى الكبير، مشيرًا إلى أنه تم وضع تصور لتطوير طريق اسكندرية الصحراوى بما يتماشى مع أعمال تطوير منطقة المتحف المصرى الكبير خاصة وان الطريق سيشهد كثافات مرورية مرتفعة .

كما أكد راشد انه جارى دراسة تطوير عدداً من الطرق الهامة والحيوية والرئيسية وخاصة التى تربط القرى ببعضها البعض فى مراكز ومدن المحافظة لما لها من أهمية على الأهالى بالقرى .

وقال محافظ الجيزة، إنه بالتعاون مع المجتمع المدنى سيتم تطوير عدداً من الميادين دون تحمل المحافظة أى نفقات ، موجها خلال اللقاء بالبدء فى إعداد حصر بالشوارع والمحاور الهامة المراد تطويرها خلال خطة العام المالى القادم مع وضع أولويات للطرق بالمراكز والمدن، مشدداً على التنسيق من الآن مع أجهزة المرافق لإنهاء أعمالها بتلك المحاور لعدم التأخر فى تنفيذ مخططات التطوير .


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الجيزة

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