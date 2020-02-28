لجان لمتابعة إلتزام تجار مبادرة " كلنا واحد" بتخفيض الأسعار في الوادي الجديد

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بتشكيل لجنة عاجلة من مديرية التموين والوحدة المحلية لمركز الخارجة، وذلك لمقارنة أسعار السلع المعروضة بمبادرة" كلنا واحد" بميدان البساتين بالخارجة، عن مثيلاتها بالأسواق الخارجية للتأكد من التزام التجار بتخفيض الأسعار مقابل منحهم أماكن العرض مجاناً واستمع الزملوط، خلال تفقده للمبادرة إلى آراء المواطنين حول جودة السلع المعروضة وتناسب أسعارها لتخفيف العبء عن المواطنين ومحاربة استغلال بعض التجار، كما وجه بدراسة إمكانية تخصيص مكان للمبادرة بحي الزهور لخدمة سكان منطقة شمال المدينة.

من ناحية أخري، وجه الزملوط، بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير سوق الخميس بالخارجة وذلك في موعد غايته 10 أيام، وذلك خلال تفقده للسوق اليوم، ووجه المحافظ بعمل مظلة بالمنطقة الشمالية الجاري رصفها حاليا والمتخصصة لسوق السيارات، كما وجه بعمل بوابات للدخول والخروج وتركيب كاميرات للمراقبة والتأمين وذلك لتيسير الخدمة لرواد السوق.

كما تفقد خلال جولته اليوم بمدينة الخارجة، أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الداخلة بداية من ميدان بنك مصر، ووجه بسرعة الانتهاء من الأعمال وتخصيص أماكن انتظار للسيارات وخاصة أمام المناطق الحيوية والمصالح الحكومية الواقعة بالشارع، وذلك لتحقيق السيولة المرورية ومنع ازدحام السيارات.

وكانت مديرية أمن الوادي الجديد، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركزي الداخلة وباريس، نفذت مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع والمنتجات الغذائية والخضروات والفاكهة واللحوم والأسماك بأسعار مخفضة.

وقال رئيس مركز باريس بالوادي الجديد، كمال إبراهيم، في بيان صحفي، إنه جري توفير كميات من الخضروات والفاكهة واللحوم وكافة المنتجات الغذائية بأسعار منخفضة جدًا، بالإضافة إلى عرض مزارعي الخضروات من قرى "درب الأربعين" منتجاتهم أمام مواطني المركز بأسعار مخفضة أيضا".

أكد كمال، أن المبادرة تنفذ لمدة يوم واحد، وأنه جار التنسيق مع الجهات المختلفة لتنفيذها مرة أخرى، فضلا عن دعوة كافة التجار لعرض المنتجات بالسوق الحضاري الذي ساهم في تشغيل المحلات التجارية الجديدة الخاصة بالشباب.

وقال رئيس مركز الداخلة بالوادي الجديد، اللواء محمد الفحام، في بيان صحفي، إنه جري توفير كميات من الخضروات والفاكهة واللحوم وكافة المنتجات الغذائية بأسعار منخفضة جدًا، بالإضافة إلى عرض مزارعي الخضروات من قرى المركز لمنتجاتهم أمام مواطني مدينة موط والقري بأسعار مخفضة أيضًا".