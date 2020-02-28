لبنان: سنقرر تعليق أو استمرار الدراسة بسبب "كورونا" خلال 48 ساعة

بيروت أ ش أ

قالت وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبد الصمد، إننا بصدد اتخاذ قرار فى غضون 48 ساعة، سواء بإغلاق المدارس فى عموم لبنان لمدة أسبوع قابل للتجديد أو استمرار الدراسة، فى ضوء تطورات الوضع المتعلق بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت وزيرة الإعلام - فى مؤتمر صحفى عقدته فى ختام اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الجمعة - إلى أن وزير التربية والتعليم العالى طارق المجذوب سيتخذ القرار المناسب بعد التنسيق مع وزير الصحة حمد حسن ولجنة التدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وأضافت أن الانتظار فى شأن اتخاذ القرار، يأتى من أجل التباحث مع اللجنة للوقوف على آخر المستجدات وما جرى التوصل إليه فى مسألة فيروس كورونا.

وكانت السلطات اللبنانية قد أعلنت فى وقت سابق من اليوم، إيقاف الرحلات الجوية والبرية والبحرية لجميع الأشخاص القادمين من 4 دول يتفشى فيها فيروس كورونا، وهى الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا، على أن يُستثنى من القرار المواطنون اللبنانيون والأشخاص الأجانب المقيمون فى لبنان.

وعممت إدارة الطيران المدنى اللبنانى القرار على جميع شركات الطيران العاملة فى لبنان بوجوب التطبيق، ووقف رحلاتها من الدول الأربع المذكورة إلى مطار رفيق الحريرى الدولى (مطار بيروت) باستثناء الرحلات التى تقل حصرا المواطنين اللبنانيين والمقيمين فى لبنان.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أعلنت خلال الأيام القليلة الماضية عن تسجيل 3 حالات إصابة بفيروس كورونا داخل الأراضى اللبنانية، وجميعهم كانوا فى إيران، مشيرة إلى أنه جرى وضعهم فى وحدات العزل الطبية المجهزة بمستشفى رفيق الحريرى الجامعى المعتمد مركزا رئيسيا للتعامل مع حالات الإصابة المحتملة بالفيروس.