قوات أمن تدفن ضحايا فيروس كورونا بالقرب من منازل المدنيين في إيران.. فيديو

كتب محمد شعلان

تستمر إيران في عدم مراعاة شعور مواطنيها ويستمرون في إثارة الرعب والفزع فيما يتعلق بإجراءات التعامل مع فيروس كورونا، وعرضت قناة العربية الحدث مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، يظهر قيام قوات أمنية بدفن ضحايا فيروس كورونا بالقرب من منازل المدنيين في إيران، ووثق هذا المشهد أحد المواطنين بكاميرته باعتباره أحد المقيمين بهذه المنطقة التي يدفنون فيها جثث موتى كورونا.

شاهد - فيديو يظهر قيام قوات أمنية بدفن ضحايا فيروس #كورونا بالقرب من منازل المدنيين في #إيران pic.twitter.com/pUWdRxEjYB — الحدث (@AlHadath) February 28, 2020

وكان قد أصيب مسئولين وشخصيات عامة فى إيران، بفيروس كورونا القاتل الذى تفشي فى عدة مدن إيرانية بطريقة سريعة، منذ إعلان أول حالتى وفاة 20 فبراير الجارى، وكانت لمسنان فى مدينة قم جنوب العاصمة طهران، وبعد أسبوع واحد وصلت حالات الوفيات بالفيروس القاتل إلى 26 حالة و245 إصابة مؤكدة، وفقا لأحدث إحصائية أعلنتها وزارة الصحة الإيرانية، وهؤلاء المسئوليين هم.

وبث المرشد الأعلى الإيرانى آية الله على خامنئى، رسالة مسجلة عبر الفيديو لمسئولى قطاع الصحة فى إيران، وذلك بعد تفشي فيروس كورونا المستجد فى العديد من المدن الإيرانية وإصابة ووفاة مسئولين، ووصلت الوفيات إلى 26 شخص بينما الإصابات لـ 245 شخص.

وبحسب وكالة فارس التقى خامنئى برئيس اكاديمية العلوم الطبية دكتور مرندى، واعرب عن شكره لوزارة الصحة على جهودهم في مكافحة فيروس كورونا.

وانتاب المواطنون الإيرانيون حالة من الفزع بعد تفشى فيروس كورونا فى البلاد، واصيب العديد من المسئولين، بينهم نائبة الرئيس روحانى معصومة ابتكار، ونائب وزير الصحة ورئيس لجنة الامن القومى فى البرلمان مجتبى ذو النور، والنائب المعتدل محمود صادقى، فضلا عن وفاة سفير طهران الأسبق فى مصر سيد هادى خسرو شاهى (81 عاما)، ووفاة لاعبة كرة شابة الهام بخشي 23 عاما متأثرة باصابتها بالفيروس القاتل في إيران