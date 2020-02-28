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قطع المياه عن 5 أحياء فى الجيزة 10 ساعات مساء اليوم

الجمعة، 28 فبراير 2020 05:00 ص
قطع المياه عن 5 أحياء فى الجيزة 10 ساعات مساء اليوم قطع المياه - صورة أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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تشهد أحياء "جنوب الجيزة، الطالبية، العمرانية، الهرم، بولاق الدكرور" بمحافظة الجيزة، مساء اليوم الجمعة انقطاعًا فى مياه الشرب لمدة 10 ساعات.

وأوضحت محافظة الجيزة، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى تنفذ اليوم أعمال صيانة لمحطة التشيكى بمحطة مياه جزيرة الدهب، وذلك ضمن أعمال العمرات السنوية والتى تستمر 10 ساعات، تبدأ الساعة الـــ10 مساء اليوم الجمعة وتستمر حتى الساعة الـ8 من صباح السبت الموافق 29/2/2020.

وأضافت المحافظة، أن المناطق التى تتأثر بالانقطاع أحياء (جنوب الجيزة، الطالبية، العمرانية، الهرم، بولاق الدكرور) خلال فترة تنفيذ الأعمال .

وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين والمنشآت الخاصة والعامة تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال تلك الفترة، كما تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية للمناطق المتأثرة عند الطلب على رقم طوارئ 125.

وفى سياق أخر كان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وجه بتحقيق الرقابة الصارمة على السيارات التى تتخلص من مخلفات البناء والهدم وتلقى بها بالمحاور والطرق وتوقيع غرامات مشددة على تلك السيارات لعدم التزامهم بإلقاء المخلفات فى المقالب العمومية مع أخذ تعهدات عليهم لمنع تكرار ذلك مستقبلاً .

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز بضرورة التأكيد على ملاك العقارات بإلقاء مخلفات الرتش فى المقالب العمومية، وتقديم المستندات الدالة على ذلك لما تسببه من مظهراً غير حضارى.

توجيهات محافظ الجيزة جاءت خلال لقائه برؤساء الأحياء والمراكز حيث وجه بحجز ثلاثة أشهر لأى سيارة تلقى بمخلفات الهدم والرتش فى الطرق والشوارع واستخدامها فى العمل العام ورفع المخلفات خلال مدة الحجز وذلك من خلال هيئة النظافة والتجميل كإجراء رادع لكل من يتعدى على حرم الطريق ويعرض حياة المارة للخطر بإلقاء المخلفات ويسىء للمظهر العام للطريق.

 


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