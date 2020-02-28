قبرص تسدد قرض لصندوق النقد الدولى بقيمة 726 مليون يورو

نيقوسيا - أ ش أ

سددت جمهورية قبرص بالكامل، قرضاً كانت قد اخذته من صندوق النقد الدولي خلال الفترة بين عامي 2013-2016.

وقالت وزارة المالية القبرصية - في بيان نقلته وكالة أنباء "سي إن إيه" القبرصية اليوم الجمعة - إن إجمالي قيمة السداد بلغت 716.67 مليون يورو.

ومن المتوقع أن يحقق السداد المبكر للقرض بالإضافة إلى تمويله من خلال سندات مدتها 20 عاماً بمعدل فائدة قدره 0.625%، توفيراً لجمهورية قبرص بقيمة 13.4 مليون يورو خلال الفترة 2020-2025.

وأضاف البيان الصادر في هذا الشأن:" أنه تم تقييم هذه الصفقة بشكل إيجابي من قبل المستثمرين الدوليين كمؤشر قوي لنشاط للاقتصاد القبرصي في السنوات الأخيرة".