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فيديو.. كيف ترخص عربة مأكولات متنقلة فى القاهرة؟.. اعرف الشروط والأوراق

الجمعة، 28 فبراير 2020 10:36 ص
فيديو.. كيف ترخص عربة مأكولات متنقلة فى القاهرة؟.. اعرف الشروط والأوراق
كتب سيد الخلفاوى

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أعلنت محافظة القاهرة بدء تلقيها طلبات ترخيص وحدات الطعام المتنقلة فى نطاق أحياء العاصمة، التى يسمح فيها بترخيص هذه الوحدات، وذلك وفقا لقرار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والذى حدد مواصفات الأماكن التى يسمح بالترخيص فيها.

وللتقدم للحصول على رخصة عربة مأكولات متنقلة بشوارع العاصمة تعرف على الأوراق المطلوبة والشروط.

 

كيف ترخص عربة مأكولات متنقلة بالقاهرة

الشروط:

الجنسية .. مصرى

محل السكن.. محافظة القاهرة

السن .. 18 عاما فأكثر

ألا يكون مقدم الطلب حكم عليه بعقوبة جناية

أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة

 

الأوراق المطلوبة:

طلب عليه الاسم واللقب والجنسية ومحل الإقامة

تحديد نوع الوحدة المطلوبة والمساحة اللازمة لها

والحيز الجغرافى المطلوب الترخيص به

صورة بطاقة الرقم القومى سارية

صحيفة الحالة الجنائية حديثة

شهادة الخدمة العسكرية

شهادة تأدية الخدمة العامة

ترخيص سار لتسيير الوحدة من المرور

تحديد ما إذا كانت من المركبات المعدة للسير على الطرق

شهادة معتمدة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء

استيفاء العربة للاشتراطات والمواصفات الفنية


عربات الطعام المتنقلة

عربات الطعام

ترخيص عربات الطعام

ترخيص العربات

القاهرة

اخبار مصر

اخبار مصرية

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