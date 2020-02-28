اليوم السابع
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فى لفتة إنسانية.. رئيس مباحث ساقلتة بسوهاج يتبنى مع زملائه سداد ديون 3 غارمات

الجمعة، 28 فبراير 2020 08:40 م
فى لفتة إنسانية.. رئيس مباحث ساقلتة بسوهاج يتبنى مع زملائه سداد ديون 3 غارمات الرائد كريم علام وضباط وأفراد مباحث ساقلتة
كتب إيهاب المهندس

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فى لفتة إنسانية، قام الرائد كريم علام رئيس مباحث مركز شرطة ساقلتة، بمحافظة سوهاج، ومعاونة النقيب عبد العزيز الضبع وباقى ضباط وأفراد مباحث المركز، بسداد ديون 3 سيدات غارمات صادر ضد إحداهن حكم حبس وأوامر ضبط بسبب ديون قدره 18 ألف و500 جنيه.
 
وبادر الضباط بهذه اللافتة الإنسانية عقب تنفيذ إذن ضبط سيدة تدعى " ص .م" صادر بحقها أحكام حبس وصلت لـ 10 سنوات فى أكثر من دعوى، وبعد اكتشاف رئيس المباحث الظروف المادية التى تمر بها السيدة وأنها قامت باقتراض مبلغ 11 ألف جنيه من بنك وتاجر أجهزة لزواج ابنتيها، قام بالتعاون مع باقى ضباط المباحث بمساعدتها وتجميع مبلغ الدين من أموالهم الخاصة وتسديده للدائن.
 
كما قام ضباط وأفراد المباحث بسداد ديون سيدتين من أموالهم الخاصة بعد تقديم بلاغات ضدهن من دائنين، بسبب مبلغ دين قيمته 7 ألاف ونصف جنيه، وتم التنازل على المحاضر من قبل الدائنين بعد سداد أموالهم من تبرعات ضباط وأفراد المباحث.
 
ودائما ما يقدم ضباط وأفراد الشرطة النموذج المشرف اتجاه الوطن والمواطن، ويأتي ذلك ضمن إستراتيجية وزارة الداخلية التى تحرص على إعلاء قيمة المبادرات الإنسانية والاجتماعية اتجاه المواطن.
 
وتعمل الوزارة تحت رعاية رئيس الجمهورية برفع الأعباء عن كاهل المواطنين، حيث واصلت وزارة الداخلية مبادرة "كلنا واحد" لتقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية وتحقيق التواصل مع المواطنين، انطلاقًا من المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية الهادفة إلى تنمية وتطوير المجتمع والمساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين، من خلال الدفع بقوافل لتوزيع السلع الغذائية والمساعدات العينية على المواطنين ببعض القرى الأكثر احتياجًا بالمجان بمختلف المحافظات، وقوافل خدمية وطبية لتقديم الخدمات الشرطية وتوقيع الكشف الطبى على المواطنين بتلك القرى.
 

جهود الداخليه

لفته انسانيه

سداد ديون الغارمات

اخبار مصريه

اخبار عاجله

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