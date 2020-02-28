فولكسفاجن تتوصل لاتفاق تعويضات بـ 900 مليون دولار لتسوية " فضيحة الديزل "

هامبورج – رويترز

قالت فولكسفاجن ومجموعة ألمانية معنية بحقوق المستهلكين اليوم الجمعة إنهما توصلتا إلى اتفاق بقيمة 830 مليون يورو (902.04 مليون دولار) بشأن دعوى جماعية فيما يتعلق باحتيال شركة صناعة السيارات على اختبارات انبعاثات الديزل.

الاتفاق خطوة جديدة فى مساعى شركة صناعة السيارات الألمانية لتقديم تعويضات بعد إقرارها فى 2015 باستخدام برمجيات للاحتيال على اختبارات محركات الديزل الأمريكية على نحو مخالف للقانون.

كلف المسعى فولكسفاجن أكثر من 30 مليار دولار ما بين إعادة تجهيز المركبات وغرامات ومخصصات ، وبموجب الاتفاق الذى أُعلن اليوم، يوزع المبلغ على أعضاء الدعوى الجماعية البالغ عددهم نحو 260 ألفا. ويعتمد تحديد مقدار ما يحصل عليه كل مالك على عمر السيارة وطرازها.

ووافق ما يقرب من جميع المالكين الأمريكيين لسيارات معيبة على المشاركة فى تسوية بقيمة 25 مليار دولار فى 2016 بالولايات المتحدة، لكن فولكسفاجن تقول إنه ليس هناك أساس قانونى للمستهلكين فى ألمانيا للمطالبة بتعويض نظرا لاختلاف القوانين.

وفشلت هذا الشهر محاولة مبدئية للتوصل إلى تسوية بقيمة 830 مليون يورو مع اتحاد منظمات المستهلكين الألماني، وهو ما عزته فولكسفاجن إلى مطالبات برسوم تبلغ 50 مليون يورو من قبل محامين يمثلون مجموعات حماية المستهلكين.

وكانت مجموعة «فولكسفاجن»، أكبر منتج سيارات فى أوروبا، تعتزم طرح سيارة كهربائية جديدة فى السوق الأمريكى باسم «آى دى 4» وستكون أصغر سيارة كهربائية من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضى (أس يو في)

ونقل موقع «موتور تريند» المتخصص فى السيارات عن مصادر مطلعة على خطط الشركة الألمانية، القول إن السوق الأمريكى يحتاج إلى سيارة كهربائية أكبر وبطارية أكبر وأطول مدى من سيارة «آى دى 4».

وخلص الموقع إلى أن السيارة الكهربائية المدمجة «آى دى 3» لن تكون مناسبة لهذا السوق، حيث إنها فى حجم السيارة المدمجة الشهيرة «غولف» ومن المقرر طرحها فى الأسواق الأوروبية العام المقبل.

وقدمت «فولكسفاجن» النموذج الاختبارى للسيارة الكهربائية «آى دى كروز» فى معرض فرانكفورت، ويتوقع طرحه فى السوق الأمريكى تحت اسم «آى دى 4».تستثمر «فولكسفاجن» 800 مليون دولار فى خط جديد لتجميع السيارات الكهربائية فى مصنعها بولاية تينسى الأمريكية.