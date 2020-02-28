فريق طبى ينجح فى استئصال ورم سرطانى لعجوز بالمنوفية

تمكن فريق طبي بمستشفى منوف العام بمحافظة المنوفية من إجراء عملية جراحية لاستئصال ورم سرطاني وزنه 8 كيلو من رحم مسنة تبلغ من العمر 67 عاما من مدينة وادى النطرون بمحافظة البحيرة، بعدما رفضت العديد من المستشفيات استقبالها واستئصال الورم السرطانى، وذلك لخطورة حالتها الصحية.
وبعد مناشدات من وزارة الصحة قرر الدكتور نصيف الحفناوى وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، استقبلها بمستشفى منوف العام، عقب التنسيق مع الدكتور عبد المنعم عبد الناصف مدير المسشتفى، وتمكن الفريق الطبي من استئصال الورم السرطانى.
وتكون الفريق من كل من الدكتور خميس الخطيب، استشاري التخدير، والدكتور كريم الخطيب، رئيس قسم الجراحة، والدكتور حنفي خروب، أخصائي الجراحة، ومن قسم النساء والتوليد دكتورة إيمان أبو كبشه استشاري النساء والتوليد، والدكتورة صفاء عبد الواحد، أخصائي النساء والتوليد، والدكتور محمد سلامة، رئيس القسم.
كما تم مناظرة الحالة وعمل فحوصات كاملة وعرضها علي رئيس قسم الباطنة دكتور رمضان العطار، ورئيس قسم العناية المركزة دكتور محمد سمير، وتم استئصال ورم سرطانى بالرحم "uterine sarcoma" واستئصال كامل للرحم، والمريضة بحالة صحية جيدة.
ومن جانب آخر نجح فريق طبى بمستشفى المبرة بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ من استئصال كيس بالمبيض يزن 11 كيلو جرام من سيدة تبلغ من العمر 63 عاماً، وضم الفريق لطبى كلا من الدكتور وائل عبد اللطيف خفاجي، مدرس أمراض النساء والتوليد، والدكتور إسلام دردير، طبيب التخدير ومن طاقم التمريض هبه أحمد.
من جانبه أكد الدكتور وائل عبد اللطيف خفاجي، لـ " اليوم السابع"، أنه تم تجهيز المريضة لإجراء العملية، وذلك عقب إجراء التحاليل والأشعة المقطعية اللازمة ،وعمل استكشاف جراحي لها، حيث كانت تعانى من ألم مبرح بالبطن وترجيع باستمرار والالتصاقات بالأمعاء والتهاب بالزائدة الدودية حيث تم عمل استئصال للرحم، لوجود الكيس والزائدة الدودية والمريضة في حاله صحية جيدة.
كما نجح فريق طبي بجامعة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور محمد عبد العال، أستاذ جراحة القلب والصدر، وعميد كلية الطب، في استئصال ورم بالأذين الأيسر من القلب لمريضة تبلغ من العمر 70 عامًا، بمستشفى كفر الشيخ الجامعي.
قال الدكتور محمد عبد العال، عميد كلية الطب، ورئيس الفريق الجراحي، أن المريضة حضرت إلى مستشفى كفر الشيخ الجامعي، لمعاناتها من آلام في الصدر، وتتعرض للإغماء بصفة مستمرة، وعقب إجراء الفحوصات الطبية والأشعات اللازمة، تبين وجود ورم بالأذين الأيسر بالقلب، يتطلب إجراء جراحي عاجل.
وأضاف عميد كلية الطب، أن هذه الحالة من الحالات النادرة، وأجريت الجراحة بنجاح تام، ووضع المريضة حتى الآن مستقر، وتخضع للرعاية الطبية اللازمة بالعناية المركزة بالمستشفى الجامعي.
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