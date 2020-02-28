فريق طبى ينجح فى استئصال ورم سرطانى لعجوز بالمنوفية

وبعد مناشدات من وزارة الصحة قرر الدكتور نصيف الحفناوى وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، استقبلها بمستشفى منوف العام، عقب التنسيق مع الدكتور عبد المنعم عبد الناصف مدير المسشتفى، وتمكن الفريق الطبي من استئصال الورم السرطانى.

وتكون الفريق من كل من الدكتور خميس الخطيب، استشاري التخدير، والدكتور كريم الخطيب، رئيس قسم الجراحة، والدكتور حنفي خروب، أخصائي الجراحة، ومن قسم النساء والتوليد دكتورة إيمان أبو كبشه استشاري النساء والتوليد، والدكتورة صفاء عبد الواحد، أخصائي النساء والتوليد، والدكتور محمد سلامة، رئيس القسم.

كما تم مناظرة الحالة وعمل فحوصات كاملة وعرضها علي رئيس قسم الباطنة دكتور رمضان العطار، ورئيس قسم العناية المركزة دكتور محمد سمير، وتم استئصال ورم سرطانى بالرحم "uterine sarcoma" واستئصال كامل للرحم، والمريضة بحالة صحية جيدة.