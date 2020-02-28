فحص كاميرات المراقبة والاستماع لأقوال أصدقاء شاب سقط من الطابق التاسع بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال أصدقاء الشاب الذى سقط من الطابق التاسع، بشارع فيصل، أمس الخميس، مما أسفر عن مفارقته الحياة عقب نقله إلى المستشفى، كما فحص رجال المباحث كاميرات المراقبة التي رصدت الحادث، بالإضافة إلى فحص مقطع فيديو سجله أحد المواطنين للشاب أثناء تمسكه بحبل غسيل خاص بالبلكونة، ثم سقوطه عقب ذلك أرضا.

التحريات الأولية أشارت لوجود خلافات أسرية بين الشاب وعائلته، دفعته لاتخاذ قرار بالانتحار، وأثناء محاولته الانتحار حاول عدد من الأشخاص منعه بإقناعه عن العدول عن قراره إلا أنه سقط عقب ارتطام جسده بجهاز تكييف وارتطم بالأرض، حيث أصيب بكسور متفرقة بأنحاء جسده أسفرت عن مفارقته الحياة.

ومن جانب أخر، ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على ربة منزل عقب هروبها، لاتهامهما بخطف زوجها بمساعدة عشيقها فى مدينة نصر لإجباره على التنازل عن ممتلكاته له مما دفعه لمحاولة الهرب، ولكنه سقط من الطابق الـ11 جثة هامدة.

وكان مسن لقى مصرعه إثر قفزه من الطابق الـ11 فى مدينة نصر، هربا من زوجته وعشيقها بعدما خطفاه فى إحدى الشقق لإجباره على التنازل على ممتلكاته لها، والتوقيع على إيصالات أمانة، وحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

البداية بتلقى قسم شرطة أول مدينة نصر، بلاغا بسقوط رجل مسن يبلغ من العمر 80 عاما من شقة بالطابق الـ 11 جثة هامدة، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات، أن المجنى عليه توفى نتيجة اصابته بكسر فى الجمجمة وسقوطه من شقة يسكنها عامل، وبالانتقال وضبط المتهم اعترف بانه اتفق مع عشيقته زوجة المجنى عليه على خطفه.

وكشفت التحريات أن المتهمة تمكنت من الهرب، عقب قيام زوجها بالقفز من شقة عشيقها بالطابق الـ11 في منطقة مدينة نصر، ويكثف رجال المباحث جهودهم لضبط المتهمة، وأمرت نيابة أول مدينة نصر بسرعة ضبط واحضار المتهمة وعرض جثة المجنى عليه على الطب الشرعى.

وكان ضباط مباحث قسم أول مدينة نصر، تلقوا بلاغا من النجده بعثور الأهالى على جثه مسن سقط من شقه بالدور الـ 11 ببرج فى دائرة القسم، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات، أن الشقة فى الطابق الـ11 وهي مستأجره باسم شخص يدعي" أحمد أ"، وبتكثيف التحريات وأعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهم ، الذى اعترف بواقعة اختطافه لمسن يدعى "م" 80 عاما زوج عشيقته " ن " فى العقد الثانى من عمرها التى هربت فور سقوط زوجها.