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فائض ميزانية نقابة مهندسى كفر الشيخ 15 مليون جنيه وتنافس 27 مهندسا على 7 مقاعد

الجمعة، 28 فبراير 2020 01:37 ص
فائض ميزانية نقابة مهندسى كفر الشيخ 15 مليون جنيه وتنافس 27 مهندسا على 7 مقاعد الجمعية العمومية لنقابة المهندسين بكفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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انتهت أعمال الجمعية العمومية لنقابة المهندسين بكفر الشيخ، مساء الخميس، لاعتماد الميزانية الختامية لعام 2019 والتي حققت فائضًا سنويًا قدره 15 جنيهًا هو الأعلى في تاريخ النقابة، ليبلغ إجمالي الفائض العام للنقابة المتراكم، 27 مليون جنيه.

وقال المهندس عبدالسميع يوسف، نقيب المهندسين بكفر الشيخ، إن مجلس النقابة، وافق على تخصيص مبلغ 15 مليون جنيه من موازنة عام 2020 لإنشاء المرحلة الأولى من نادى المهندسين بكفر الشيخ، مؤكداً أنه تم عرض الميزانية والموازنة على الجمعية العمومية العادية والتي وافقت عليه بأغلبية الأعضاء، بحضور جميع أعضاء مجلس النقابة ومئات المهندسين بقاعة الاجتماعات الرئيسية بالنقابة.

وأضاف نقيب المهندسين، تجرى الانتخابات الخاصة للتجديد النصفي لنقابة المهندسين الفرعية، وذلك لاختيار سبعة أعضاء  للمجلس بالمحافظة، وانتخابات مجالس الشعب، حيث يتم عملية التصويت في مقر النقابة امام ديوان عام محافظة كفر الشيخ ، من العاشرة صباحاً وحتى السابعة مساءً، ويتم فرز الأصوات مساءً لإعلان النتيجة.

وقال نقيب المهندسين، يدخل المنافسة في انتخابات التجديد النصفي للنقابة الفرعية  لمهندسين كفر الشيخ 27 مهندساً من مختلف  مدن المحافظة، وذلك للتنافس على 7 مقاعد، شعبة الكهرباء يتم اختيار ثلاثة ترشح لها 6 مهندسين، شعبة الميكانيكا يتم اختيار اثنين ترشح لها 8 مهندسين، شعبة مدنى يتم اختيار واحد ترشح لها 8 مرشحين، وشعبة مجمعة يتم اختيار واحد وترشح لها 5 مهندسين واصبحوا 4 بعد اعتذار المهندسة أماني شاكر، عميد كلية التربية النوعية، عن خوض الانتخابات.

 


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