غرق 24 شخصا على الأقل إثر سقوط حافلة بأحد أنهار الهند

أفادت شبكة (فوكس نيوز) الأمريكية، بأن 24 شخصا على الأقل غرقوا إثر سقوط حافلة كانت تقلهم بأحد الأنهار غربى الهند.
وذكرت الشبكة، أن سائق الحافلة، التى كانت تقل مجموعة من الأشخاص المشاركين فى حفل زواج، فقد السيطرة عليها بعد انفجار أحد الإطارات، مما أدى إلى سقوطها فى النهر الواقع بولاية (راجستان) الهندية.
من جهته، صرح متحدث باسم الشرطة المحلية، بأن خمسة أشخاص تمكنوا من النجاة من الحادث.
غرق 24 شخصا على الأقل إثر سقوط حافلة بأحد أنهار الهندالجمعة، 28 فبراير 2020 02:07 ص
حافلة
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أفادت شبكة (فوكس نيوز) الأمريكية، بأن 24 شخصا على الأقل غرقوا إثر سقوط حافلة كانت تقلهم بأحد الأنهار غربى الهند.
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