اليوم السابع
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الجمعة، 28 فبراير 2020 03:31 ص
خالد صلاح
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غرق 24 شخصا على الأقل إثر سقوط حافلة بأحد أنهار الهند

الجمعة، 28 فبراير 2020 02:07 ص
غرق 24 شخصا على الأقل إثر سقوط حافلة بأحد أنهار الهند حافلة
أ ش أ

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أفادت شبكة (فوكس نيوز) الأمريكية، بأن 24 شخصا على الأقل غرقوا إثر سقوط حافلة كانت تقلهم بأحد الأنهار غربى الهند.
وذكرت الشبكة، أن سائق الحافلة، التى كانت تقل مجموعة من الأشخاص المشاركين فى حفل زواج، فقد السيطرة عليها بعد انفجار أحد الإطارات، مما أدى إلى سقوطها فى النهر الواقع بولاية (راجستان) الهندية.
من جهته، صرح متحدث باسم الشرطة المحلية، بأن خمسة أشخاص تمكنوا من النجاة من الحادث.


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الهند

غرق حافلة بالهند

الحكومة الهندية

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