اليوم السابع
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غرق سيارات على طريق سريع في تكساس لكسر خط المياه الرئيسي.. فيديو

الجمعة، 28 فبراير 2020 01:30 م
غرق سيارات على طريق سريع في تكساس لكسر خط المياه الرئيسي.. فيديو غرق طريق فى المياه فى ولاية تكساس
كتب محمد شعلان

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التقطت طائرة هليكوبتر تابعة للشرطة مشاهد لتعرض الطريق السريع في مدينة هيوستن بولاية تكساس في امريكا للغرق في المياه بسبب كسر الخط الرئيسي للمياه في تكساس، وأظهرت لقطات الفيديو التي عرضتها شبكة ABC News الأمريكية، اليوم الجمعة، مشاهد علوية لغرق السيارات في المياه وتعطل حركة المرور بسبب زحف المياه إلى الطرق الرئيسية في مدينة هيوستن فيما تدخلت الشرطة لمحاولة حل الأزمة وفتح طريق لسير السيارات.

وعلى جانب آخر ولكن في ولاية تكساس، قال قائد للشرطة بولاية تكساس الأمريكية، إن مسلحا أطلق النار فى سوق شعبية فى مدينة هيوستون، الأحد الماضي وأصاب سبعة أشخاص وتم اعتقال مشتبه به فى موقع الهجوم.

 

وقال إيد جونزاليز قائد شرطة مقاطعة هاريس على صفحة تويتر " لم يصب أحد بجروح خطيرة، "بعض الإصابات ربما نتجت عن ارتداد الرصاص، وتم اعتقال رجل فى الموقع".

 

وكانت الشرطة الأمريكية قد أعلنت، مقتل شخص وإصابة 2 آخرين، فى عملية إطلاق نار أثناء تنظيم مسابقة لمعركة الديوك فى منطقة باكويما التابعة لـ"لوس أنجلوس".

 

ونقلت شبكة "abc" الأمريكية عن شرطة لوس أنجلوس، أنه تم نقل 2 مصابين إلى المستشفى حالتهم حرجة، وقالت الشرطة، إن مطلق النار مازال طليقا، مشيرة إلى أن دوافع إطلاق النار غير معروفة حتى الآن.

 

الجدير بالذكر أن حوادث إطلاق النار فى أمريكا، لا تتوقف حيث تعرض 6 اشخاص لإطلاق نار حينما كانوا بطريقهم من لوس أنجلوس إلى سان فرانسيسكو، أول الشهر الجارى، ونجحت الشرطة فى القبض على المشتبه به واحتجازه، لكنها لم تعلن الدافع وراء الحادث.

 

وتعاني صيدليات منطقة وسط ولاية تكساس الأمريكية من نقص حاد فى الأقنعة الطبية بعد الاشتباه فى إصابة طالب جامعي زار مدينة ووهان الصينية بفيروس كورونا.


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