غرق سيارات على طريق سريع في تكساس لكسر خط المياه الرئيسي.. فيديو

التقطت طائرة هليكوبتر تابعة للشرطة مشاهد لتعرض الطريق السريع في مدينة هيوستن بولاية تكساس في امريكا للغرق في المياه بسبب كسر الخط الرئيسي للمياه في تكساس، وأظهرت لقطات الفيديو التي عرضتها شبكة ABC News الأمريكية، اليوم الجمعة، مشاهد علوية لغرق السيارات في المياه وتعطل حركة المرور بسبب زحف المياه إلى الطرق الرئيسية في مدينة هيوستن فيما تدخلت الشرطة لمحاولة حل الأزمة وفتح طريق لسير السيارات.

UNDERWATER: Emergency crews responded to a massive water main break in Texas that flooded a Houston freeway, trapping some motorists in their vehicles and snarling traffic. https://t.co/42eNmuliGj pic.twitter.com/y1dbwHUmVj