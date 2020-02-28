عودة فيروس كورونا..14% من المرضى المتعافين أظهروا نتائج إيجابية مرة أخرى

كتبت إيناس البنا

أثارت أخبار عودة الإصابة بفيروس كورونا لحالات تم شفائها مرة أخرى، الكثير من الجدل والخوف من زيادة الغموض حول الفيروس خاصة أنه يثبت يوما بعد الأخر قدرته على الهجوم خاصة مع عدم معرفة أي معلومات عن الفيروس.

فوفقا لتقرير موقع " dailystar" اختبر مرة مرضى الفيروس التاجي الذين خرجوا من المستشفيات في مقاطعة جوانجدونج الصينية في وقت لاحق، واكتشوفوا إصابتهم بالفيروس مرة أخرى، ولا أحد يعرف لماذا

ووفقا للتقرير اكتشفت الصين أن ما يقرب من 14 ٪ من المرضى الذين تعافوا من اختبار فيروس كورونا ظهرت نتائج إيجابية للمرض القاتل مرة أخرى، مع الآلية الكامنة وراء قدرة الفيروس الظاهرة على إعادة إصابة المرضى مرة أخرى تاركه وراءه لغز كامل.

يأتي ذلك بعد أن أبلغت اليابان أن مضيفة سياحية في سن الـ 40 من عمرها قد أثبتت إصابتها بفيروس COVID-19 للمرة الثانية في أوساكا، فعادة ، عندما تتغلب على فيروس تحصل على مناعة لفترة من الوقت بعد ذلك ، ولهذا من النادر أن يصاب الأطفال بجدري الماء مرتين.

يشير الاختبار الإيجابي إلى أن المرضى "الذين تم شفاؤهم" ربما لا يزالون يحملون الفيروس ، وفقًا لتقارير straitstimes.com

وقال سونج تاي ، نائب مدير مركز قوانجدونج لمكافحة الأمراض والوقاية منها ، إن العلماء لا يعلمون حاليًا سبب حدوث الإصابة مرة أخرى، وما إذا كان هؤلاء المرضى ما زالوا معديين أم لا.

وقال الدكتور بابك أشرفي ، لموقع Metro.co.uk: "ينشغل الخبراء بجمع المعلومات من أولئك الذين أصيبوا بالعدوى لمعرفة مدى استجابة أجهزتهم المناعية ومدة بقاءها في مأمن، فنحن نعرف أنه عندما تصاب بفيروس ، فإن جسمك يتعلم كيفية محاربته".

واضاف : "ومع ذلك ، مثل أذهاننا ، يمكن أن تنسى أجسادنا بمرور الوقت كيفية القيام مع المرض مرة أخرى، ويمكن أن تتلاشى الحصانة بمرور الوقت بعد الإصابة الأولية".