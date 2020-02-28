اليوم السابع
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طقس الخليج.. استقرار فى السعودية والأتربة تهيمن على البحرين

الجمعة، 28 فبراير 2020 08:00 ص
طقس الخليج.. استقرار فى السعودية والأتربة تهيمن على البحرين حالة الطقس - ارشيفية
وكالات

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تشهد منطقة الخليج طقسا مستقرا، خاصة فى المملكة العربية السعودية، بينما سيكون الطقس غائما فى دولة الإمارات العربية، مع فرصة لتشكل الضباب والضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس، اليوم الجمعة، طقسًا مستقراً على معظم مناطق المملكة، فى حين تكون السماء غائمة جزئياً على شمال المملكة والمرتفعات الجنوبية الغربية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالى والاوسط وغربية الى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبى، و ارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة تتحول مساءً الى شمالية شرقية، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج.

الإمارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً، ورطبا ليلاً وصباح السبت مع فرصة لتشكل الضباب والضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح معتدلة السرعة بوجه عام ونشطة على البحر أحياناً.

وأوضح المركز فى بيانه اليومى أن تكون الرياح شمالية غربية / 18 - 28 كم/س تصل إلى 40 كم/س أحياناً ويكون الموج فى الخليج العربى مضطربا ويصبح متوسطا ويحدث المد الأول عند الساعة 15:40 والثاني عند الساعة 04:20 والجزر الأول عند الساعة 09:38 والثانى عند الساعة 21:47 ..ويكون الموج فى بحر عمان متوسطا ويحدث المد الأول عند الساعة 12:45 والثاني عند 00:22 والجزر الاول عند الساعة 18:13 والجزر الثاني عند الساعة 07:06.

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس اليوم فى مملكة البحرين سيكون معتدلاً بوجه عام مع تصاعد الأتربة فى بعض المناطق، وبارداً نسبياً خلال الليل.

الرياح ستكون شمالية غربية من 7 إلى 12 عقدة في البداية وتزداد سرعتها لتصل من 12 الى 17 عقدة، وتصل من 20 إلى 25 عقدة أحياناً خلال النهار.

 

طقس الخليج

السعودية

الإمارات

البحرين

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