اليوم السابع
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طائرة ركاب روسية تهبط اضطراريا بمطار موسكو بعد اكتشاف شرخ فى نافذة

الجمعة، 28 فبراير 2020 10:19 ص
طائرة ركاب روسية تهبط اضطراريا بمطار موسكو بعد اكتشاف شرخ فى نافذة طيران روسيا
رويترز

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نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن خدمات الطوارئ قولها اليوم الجمعة إن طائرة ركاب من طراز بيونج-777 كانت فى طريقها إلى بانكوك وعلى متنها أكثر من 200 راكب اضطرت للعودة إلى مطار شريميتييفو فى موسكو سبب وجود شرخ فى نافذة قمرة القيادة.

وذكر التقرير بأن الطائرة أبلغت عن الشرخ بعد دخول المجال الجوى لقازاخستان.

يذكرأن، أعلنت روسيا، اليوم الجمعة، وقف دخول المواطنين الإيرانيين إلى أراضيها، كإجراء احترازى بعد انتشار فيروس "كورونا" فى إيران، وفقا لقناة روسيا اليوم الروسية.

وذكرت وكالة "إنترفاكس" أن الحكومة الروسية قررت تعليق دخول المواطنين الإيرانيين القادمين إلى أراضيها بأغراض الدراسة والسياحة والعبور والعمل.
 
ووفقا لقرار صدر عن الحكومة، فإن تطبيق الإجراء سيبدأ اعتبارا من اليوم الجمعة 28 فبراير 2020، مؤكدة أن هذا ليس الإجراء الاحترازى الأول الذى تتخذه موسكو بعد انتشار فيروس كورونا فى إيران، حيث فرضت قيودا على حركة الرحلات الجوية بين البلدين، وقبل ذلك أوقفت إصدار التأشيرات للمواطنين الإيرانيين.

وكانت ليتوانيا، أعلنت اليوم الجمعة، عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا فيها مع انتشار المرض بسرعة فى أنحاء مختلفة من العالم. وقالت الحكومة إن حالة الإصابة هي لامرأة عادت هذا الأسبوع بعد زيارة لمدينة فيرونا بشمال إيطاليا.

وأضافت فى بيان أنه جرى عزل المصابة فى مستشفى بمدينة شياولياى الشمالية بعد عودتها إلى البلاد يوم الاثنين. وتابعت أن المصابة تخضع للملاحظة منذ ذلك الحين ولا تظهر عليها سوى أعراض خفيفة ودرجة حرارتها ليست مرتفعة في الوقت الحالي.

من جانبه، كشف الدكتور تيدروس أدحانوم جيبرييسوس مدير عام منظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفى في جنيف اليوم، أبلغت الصين ما مجموعه 78630 ألف حالة من فيروس كورونا، بما في ذلك 2747 حالة وفاة، لكن كما تعلمون، فإن ما يحدث في بقية العالم هو الآن شاغلنا الأكبر، كما أن الإصابات خارج الصين بلغت 3474 حالة في 44 دولة، و 54 حالة وفاة.

وقال: خلال اليومين الماضيين، تجاوز عدد الحالات الجديدة المبلغ عنها في بقية العالم عدد الحالات الجديدة في الصين، وخلال الـ 24 ساعة الماضية، أبلغت 7 دول عن حالات لأول مرة: البرازيل وجورجيا واليونان ومقدونيا الشمالية والنرويج وباكستان ورومانيا.

وقال، رسالتي إلى كل من هذه البلدان هي: هذه هي نافذة الفرص المتاحة لك، يمكنك منع الناس من المرض، وإنقاذ الأرواح، لذلك نصيحتي لهذه البلدان هي التحرك بسرعة، تُظهر الأوبئة في جمهورية إيران الإسلامية، وإيطاليا، وجمهورية كوريا.

وأضاف، في قوانج دونج، اختبر العلماء أكثر من 320 ألف عينة من المجتمع وكانت نسبة 0.14% فقط إيجابية لفيروس كورونا" COVID-19"، فهناك العديد من البلدان التي لم تبلغ عن حالة لأكثر من أسبوعين وهم: بلجيكا، وكمبوديا، والهند، ونيبال، والفلبين، والاتحاد الروسي، وسريلانكا، وفيتنام، كل من هذه الدول مختلفة، ويظهر كل منها أن التدابير المبكرة الشديدة يمكن أن تمنع انتقال العدوى قبل أن يصبح الفيروس موطئ قدم.

 

روسيا

الخطوط الروسية

بوينج

مطار شريميتييفو

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