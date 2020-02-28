اليوم السابع
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ضبط 170 مخالفة تموينية في أحياء الإسكندرية

الجمعة، 28 فبراير 2020 05:15 م
ضبط 170 مخالفة تموينية في أحياء الإسكندرية حملة تموينية - أرشيفية
الإسكندرية - جاكلين منير

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شنت مديرية التموين بالإسكندرية حملات تموينية موسعة، بناء على تعليمات محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بتشديد الرقابة على المخابز والأنشطة التموينية المختلفة، للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين، وحرصا على المال العام وضبط الأسواق، حيث قامت حملات الإدارات التموينية المختلفة بحملات موسعة على مستوى الإدارات، وتمكنت من ضبط 170 مخالفة تموينية.

وأشار بيان صادر من مديرية التموين اليوم، إلى أن إدارة تموين وسط برئاسة  طه زيتون مدير الإدارة و اشراف عبد الله عثمان رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة و التى أسفرت عن تحرير عدد 17 محاضر لمخابز بلدية مخالفة متها 8 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن ، 5 محاضر عدم إعلان عن الأسعار على السلع الغذائية بالأسواق ، 4 محاضر عدم حمل شهادات صحية ، محضر عدم الابلاغ عن حركة المواد الغذائية بأحد الثلاجات ، محضر بيع سجائر بسعر أزيد.

وقامت ادارة تموين العامرية برئاسة  جابر السيد مدير الإدارة وإشراف عادل عبد العال رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة ، أسفرت عن تحرير عدد 20 محضر متنوع لمخابز بلدية مخالفة منها 9 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن ومحضرين توقف لمخبزين بلدى بدون اذن مسبق من التموين

كما قامت إدارة العجمى برئاسة  محمد الطباخ مدير الإدارة و إشراف  محمد العدوى رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة و التى أسفرت عن تحرير عدد 31 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها 9 محاضر  انتاج خبز ناقص الوزن و 12 محضر لمخابز بلدية متوقفة عن العمل بدون اذن مسبق من التموين و مخضر تصرف و محضر عدم وجود ماكينة صرف الخبز الفرعية ، 4 محاضر إدارة و تشغيل مخابز سياحية بدون ترخيص ، 3 محاضر عدم الاعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق ، 7 محاضر عدم حمل شهادات صحية.

من ناحية أخرى قامت إدارة غرب و الجمرك برئاسة خالد عبد الفتاح مدير الإدارة و إشراف  نبيل مفيد رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة و التى أسفرت عن تحرير محضرين لمخابز بلدية مخالفة منهم محضر إنتاج خبز ناقص الوزن ، 7 محاضر توقف بدالين تموين عن العمل بدون اذن مسبق من التموين ، محضر استيلاء لبدال تموينى على المقررات التموينية ، محضرين عدم الاعلان عن الأسعار المواد الغذائية بالاسواق.

وقامت إدارة تموين شرق برئاسة عبد الرزاق الطيب مدير الإدارة و إشراف نبيل محفوظ رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة و التى أسفرت عن تحرير عدد 23 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها 10 محاضر انتاج خبز بلدى ناقص الوزن ،تحرير محضرين احوال تنفيذا لقرار النيابة

وعلى صعيد آخر، قامت ادارة تموين برج العرب برئاسة  حماده جودة مدير الإدارة وإشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة و التى أسفرت عن تحرير محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات لأحد المخابز البلدية ، تحرير محضرين بيع سجائر بسعر أزيد ، 4 محاضر عدم حمل شهادات صحية.

 كما قامت ادارة تموين المنتزة برئاسة  مرتضى احمد مدير الإدارة و إشراف  عصام اللبيدى رئيس الرقابة لحملات فى نطاق الإدارة و التى أسفرت عن تحرير عدد 21 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها 15 محضر انتاج خبز ناقص الوزن ، 3 محاضر عدم الاعلان عن الأسعار على السلع الغذائية بالأسواق ، محضر عدم حمل شهادة صحية ، محضر إدارة و تشغيل مخبز افرنجى بدون ترخيص ،و قد تم أخذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

 


 

 


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