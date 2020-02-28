اليوم السابع
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ضبط عاطل بحوزته 5 كيلو من مخدر الفودو بالخانكة

الجمعة، 28 فبراير 2020 03:19 م
ضبط عاطل بحوزته 5 كيلو من مخدر الفودو بالخانكة حبس - ارشيفية
القليوبية - نيفين طه

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ألقت مباحث مركز شرطة الخانكة القبض على عاطل بحوزته 5 كيلو من مخدر الفودو وكمية من الهيروين بدائرة المركز، تم التحفظ على المضبوطات والمتهم وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات للعقيد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائى والمقدم أحمد كمال رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، بتردد عاطل علي دائرة المركز وبحوزته كمية من مخدر الفودو لترويجه علي عملائه بدائرة المركز.

جرى إخطار اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، واللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية، وبعد تقنيين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم ضبط المتهم ويدعي"م.ر"35سنه،عاطل  وبحوزته كمية من مخدر الفودو تزن حوالي 5 كيلو جرام وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالي 30 جرام ومبلغ مالى  500 جنيه وهاتف محمول   وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كما تمكنت مباحث القليوبية، من القبض على 3 تشكيلات عصابية لترويج المخدرات والأسلحة النارية بكفر شكر والخانكة وقليوب، تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وتولت النيابة التحقيق، ففى كفر شكر تم ضبط كل من، "ر.ع" 45 سنه، عاطل، و "ع. ر" 25 سنة، عاطل وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 150 جراما، ومبلغ مالى 530 جنيها وعدد 2 هاتف محمول وسلاح أبيض مطواة، وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما والهاتف للاتصال بعملائهما والسلاح الأبيض للدفاع عن النفس، تحرر عن ذلك المحضر رقم 1334لسنة 2020م جنح مركز كفر شكر .

وفى قليوب تم القبض على كل من، "م.ن " 25 سنة، عاطل، و " ا.م " 29 سنة، وشهرته "الخربان"، وبحوزتهما سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع وعدد 2 طلقة من ذات العيار وكمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 350 جراما ومبلغ مالى 430 جنيها، وعدد 2 هاتف محمول، وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارتهما والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما ، والهواتف للاتصال بعملائهما، تحرر عن ذلك المحضر رقم 614 لسنة 2020م إداري قسم قليوب.


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امن القليوبية

اخبار مصر

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