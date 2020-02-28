ضبط عاطلين بـ12 فرش حشيش بطوخ فى القليوبية

القليوبية نيفين طه

القت مباحث مركز طوخ، القبض على عاطلين لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة بدائرة المركز، وضبط بحوزتهما 12 فرش حشيش وسلاح نارى، تم التحفظ على المضبوطات، وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات للواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، من العميد فوزى عبد ربة مأمور مركز طوخ، يفيد بتردد متهمين على دائرة المركز لترويج مواد مخدرة، وبالفحص وإجراء التحريات تبين للرائد محمود إسماعيل رئيس مباحث المركز، صحة المعلومات، وتم إصدار أذن من النيابة، وتمكن النقيب حسام الحسينى معاون مباحث المركز، من الضبط المتهمين وهم: "م. م. ح" عاطل ومقيم بقرية ميت كنانة بدائرة المركز، "أحمد ن. ع" ومقيم جزيرة بلى بدائرة مركز بنها، وضبط بحوزتهما 12 فرش حشيش ومبلغ مالى 500 جنيه، وسلاح نارى "فرد خرطوش"، 2 طلقة، و2 هاتف محمول. تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

والقت مباحث مركز شرطة الخانكة القبض على عاطل بحوزته 5 كيلو من مخدر الفودو وكمية من الهيروين بدائرة المركز، تم التحفظ على المضبوطات والمتهم وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات للعقيد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائى والمقدم أحمد كمال رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، بتردد عاطل علي دائرة المركز وبحوزته كمية من مخدر الفودو لترويجه علي عملائه بدائرة المركز.

جرى إخطار اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، واللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية، وبعد تقنيين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم ضبط المتهم ويدعي"م.ر"35سنه، عاطل وبحوزته كمية من مخدر الفودو تزن حوالي 5 كيلو جرام، وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالي 30 جرام ومبلغ مالى 500 جنيه وهاتف محمول وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.