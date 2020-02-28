اليوم السابع
Ads
الجمعة، 28 فبراير 2020 09:09 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط عاطلين بـ12 فرش حشيش بطوخ فى القليوبية

الجمعة، 28 فبراير 2020 08:08 م
ضبط عاطلين بـ12 فرش حشيش بطوخ فى القليوبية حبس - أرشيفية
القليوبية نيفين طه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

القت مباحث مركز طوخ، القبض على عاطلين لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة بدائرة المركز، وضبط بحوزتهما 12 فرش حشيش وسلاح نارى، تم التحفظ على المضبوطات، وتولت النيابة التحقيق.

 

وردت معلومات للواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، من العميد فوزى عبد ربة مأمور مركز طوخ، يفيد بتردد متهمين على دائرة المركز لترويج مواد مخدرة، وبالفحص وإجراء التحريات تبين للرائد محمود إسماعيل رئيس مباحث المركز، صحة المعلومات، وتم إصدار أذن من النيابة، وتمكن النقيب حسام الحسينى معاون مباحث المركز، من الضبط المتهمين وهم: "م. م. ح" عاطل ومقيم بقرية ميت كنانة بدائرة المركز، "أحمد ن. ع" ومقيم جزيرة بلى بدائرة مركز بنها، وضبط بحوزتهما 12 فرش حشيش ومبلغ مالى 500 جنيه، وسلاح نارى "فرد خرطوش"، 2 طلقة، و2 هاتف محمول. تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

والقت مباحث مركز شرطة الخانكة القبض على عاطل بحوزته 5 كيلو من مخدر الفودو وكمية من الهيروين بدائرة المركز، تم التحفظ على المضبوطات والمتهم وتولت النيابة التحقيق.

 

وردت معلومات للعقيد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائى والمقدم أحمد كمال رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، بتردد عاطل علي دائرة المركز وبحوزته كمية من مخدر الفودو لترويجه علي عملائه بدائرة المركز.

 

جرى إخطار اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، واللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية، وبعد تقنيين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم ضبط المتهم ويدعي"م.ر"35سنه، عاطل وبحوزته كمية من مخدر الفودو تزن حوالي 5 كيلو جرام، وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالي 30 جرام ومبلغ مالى 500 جنيه وهاتف محمول وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


اخبار مصر

القليوبية

طوخ

اخبار اليوم

حشيش

مواد مخدره

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الموسيقيين بالشرقية تحرر محضرا لمنع حمو بيكا من الغناء فى افتتاح معرض سيارات

الموسيقيين بالشرقية تحرر محضرا لمنع حمو بيكا من الغناء فى افتتاح معرض سيارات

فيديو.. الزمالك يعدل تأخره أمام الترجي التونسى إلى فوز ثمين 3 / 1

فيديو.. الزمالك يعدل تأخره أمام الترجي التونسى إلى فوز ثمين 3 / 1

الثلاثاء.. كبار المسؤولين ورموز مجتمع الأعمال ورؤساء الشركات فى حفل BT100

الثلاثاء.. كبار المسؤولين ورموز مجتمع الأعمال ورؤساء الشركات فى حفل BT100

فولكسفاجن تتوصل لاتفاق تعويضات بـ 900 مليون دولار لتسوية " فضيحة الديزل "

فولكسفاجن تتوصل لاتفاق تعويضات بـ 900 مليون دولار لتسوية " فضيحة الديزل "

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 28-2-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 28-2-2020

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك والترجي فى دوري الأبطال

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك والترجي فى دوري الأبطال

بيزنس تدوير النفايات الطبية الخطرة لتصنيع الملابس خطر على صحة المواطنين.. شرطة البيئة تضبط 166 طن مخلفات مستشفيات مدممة بـ 7 مصانع.. وتحريز نفايات بطاريات كهربائية.. مسئولة جهاز شئون البيئة: تسبب السرطان

بيزنس تدوير النفايات الطبية الخطرة لتصنيع الملابس خطر على صحة المواطنين.. شرطة البيئة تضبط 166 طن مخلفات مستشفيات مدممة بـ 7 مصانع.. وتحريز نفايات بطاريات كهربائية.. مسئولة جهاز شئون البيئة: تسبب السرطان

اعرف تعليمات كارتيرون لـ بن شرقى قبل مواجهة الترجى التونسى

اعرف تعليمات كارتيرون لـ بن شرقى قبل مواجهة الترجى التونسى

مصدر بالأهلي يكشف موقف رمضان صبحى من العلاج فى ألمانيا وسر غيابه الطويل

مصدر بالأهلي يكشف موقف رمضان صبحى من العلاج فى ألمانيا وسر غيابه الطويل

سيدة تعرض طفلها للبيع بـ 150 ألف جنيه أمام مستشفى بالمنيل بعد ميلاده بـ 24 ساعة.. الأم تعترف: تزوجت عرفى فى الشهر الخامس من الحمل وأحتاج أموالا للزواج رسمى..وتؤكد: حاولت التخلص من ابنى حتى لا يواجه مصيرا مجهولا

سيدة تعرض طفلها للبيع بـ 150 ألف جنيه أمام مستشفى بالمنيل بعد ميلاده بـ 24 ساعة.. الأم تعترف: تزوجت عرفى فى الشهر الخامس من الحمل وأحتاج أموالا للزواج رسمى..وتؤكد: حاولت التخلص من ابنى حتى لا يواجه مصيرا مجهولا

أهداف الخميس.. خماسية مانشستر يونايتد بالدورى الأوروبى وقمة السعودية

أهداف الخميس.. خماسية مانشستر يونايتد بالدورى الأوروبى وقمة السعودية

الصحة ترد على 3 شائعات.. أبرزها اكتشاف 7 حالات إصابة بكورونا فى مصر

الصحة ترد على 3 شائعات.. أبرزها اكتشاف 7 حالات إصابة بكورونا فى مصر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة