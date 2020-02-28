اليوم السابع
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ضبط عاطلين بحوزتهم بندقية آلى و18 لفافة بانجو خلال كمين أمنى بقنا

الجمعة، 28 فبراير 2020 02:31 م
ضبط عاطلين بحوزتهم بندقية آلى و18 لفافة بانجو خلال كمين أمنى بقنا بندقية آلية - أرشيفية
قنا- وائل محمد

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تمكنت الأجهزة الأمنية، برئاسة الرائد أحمد حماد، رئيس مباحث مركز شرطة نقادة، والنقيب هشام الجوهري، معاون أول المباحث، من ضبط عاطلين، وبحيازتهما سلاح آلي مواد مخدرة بقصد الإتجار خلال كمين امنى.

تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا، من مركز شرطة نقادة، جنوبي قنا، يفيد بضبط محمد.ج.م.ع،28 عامًا، مقيم في أسمنت، وجعفر.ش.ع، 40 عامًا، مقيم في دنفيق، 40 عامًا، وبحوزتها سيارة ص.ن.ف،  بيجو فضي، بداخلها بندقية آلية، وخزنة 15طلقة، و18 لفافة بانجو بقصد الإتجار ، ومبلغ ألفين و360 جنيه، وهاتفين محمول.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، كما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكان ارتفع عدد ضحايا انهيار سورالمدرسة المهنية القديمة بمدينة فرشوط، إلى 3 أشخاص، وتلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا، بانتشال 3 جثث من تحت الأنقاض من قبل رجال الحماية المدنية، وهم  عصام زكي السيد،45 عاما، وأبو الوفا محمود أبو الوفا، 35 عامًا، مصطفي سعيد بهيج، 25 عامًا، في انهيار سور المدرسة المهنية القديمة بمدينة فرشوط.

وانتقلت قوات الحماية المدنية بنجع برئاسة المقدم أحمد نعيم، والنقيب علاء الديب، إلى مقر الواقعة، لانتشال الجثث، وتم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى فرشوط، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 


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