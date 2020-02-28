صور.. وزير السياحة والآثار يفتتح بوابات معبد الأقصر الجديدة

استقبلت محافظة الأقصر، صباح اليوم الجمعة، الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، برفقة كل من الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وذلك لافتتاح البوابات الجديدة لمعبد الأقصر المصممة بطراز مميز ضمن مشروعات الهوية البصرية، لخدمة أفواج السياح من حول العالم.
ورحب وزير السياحة والآثار بهم وشرح لهم أنه خلال الثلاث سنوات الماضية قامت بعثة آثرية مصرية برئاسة الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام بالمجلس الأعلى للآثار بترميم وإعادة تركيب ورفع ثلاثة تماثيل للملك رمسيس الثانى ضمن مشروع إعادة واجهة المعبد إلى شكلها الأصلى، عن طريق ترميم وإعادة تركيب ورفع هذه التماثيل، والتى عثر على البلوكات الخاصة بها الدكتور محمد عبد القادر أثناء أعمال الحفائر التى قام بها داخل المعبد منذ عام 1958 وحتى عام 1960.
وأضاف العنانى: "قام الدكتور عبدالقادر بتجميع بلوكات هذه التماثيل وترميمها ووضعها على مصاطب خشبية لحمايتها بجوار مكانها الأصلى أمام الصرح الأول، حتى بدأت الوزارة عام 2017 فى ترميم وإعادة تركيب ورفع، وإقامة هذه التماثيل الواحد تلو الأخر حتى عام 2019".
كما سأل السياح الفرنسيين د. العنانى عن موعد افتتاح المتحف المصرى الكبير، معربين عن رغبتهم فى حضور حفل افتتاح هذا الصرح العظيم الذى طالما انتظروه.
وزير السياحة والآثار يفتتح بوابات معبد الأقصر الجديدة (1)
وزير السياحة والآثار يفتتح بوابات معبد الأقصر الجديدة (2)
وزير السياحة والآثار يفتتح بوابات معبد الأقصر الجديدة (3)
وزير السياحة والآثار يفتتح بوابات معبد الأقصر الجديدة (4)
وزير السياحة والآثار يفتتح بوابات معبد الأقصر الجديدة (5)
وزير السياحة والآثار يفتتح بوابات معبد الأقصر الجديدة (6)
وزير السياحة والآثار يفتتح بوابات معبد الأقصر الجديدة (7)
وزير السياحة والآثار يفتتح بوابات معبد الأقصر الجديدة (8)
وزير السياحة والآثار يفتتح بوابات معبد الأقصر الجديدة (9)
وزير السياحة والآثار يفتتح بوابات معبد الأقصر الجديدة (10)
وزير السياحة والآثار يفتتح بوابات معبد الأقصر الجديدة (11)
وزير السياحة والآثار يفتتح بوابات معبد الأقصر الجديدة (12)
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