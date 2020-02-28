صور.. وزير السياحة والآثار يفتتح بوابات معبد الأقصر الجديدة

استقبلت محافظة الأقصر، صباح اليوم الجمعة، الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، برفقة كل من الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وذلك لافتتاح البوابات الجديدة لمعبد الأقصر المصممة بطراز مميز ضمن مشروعات الهوية البصرية، لخدمة أفواج السياح من حول العالم.

وتفقد وزير السياحة والآثار، داخل معبد الأقصر العمل في الصرح الغربي بتماثيل الملك رمسيس الثانى الذي يجري العمل داخله لاستكمال مشروع تطوير وتجميل واجهات المعبد أمام جمهور الضيوف من حول العالم.

كان حرص الزائرون من المصريين والأجانب، فى معابد الأقصر والكرنك، على التقاط الصور التذكارية مع الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، خلال جولته لتفقد ما تم تنفيذه من أعمال فى مشروع الهوية البصرية بمعابد الأقصر والكرنك بمحافظة الأقصر وتطوير ورفع كفاءة الخدمات السياحية بهم، حيث التف حوله مجموعة من السياح الفرنسيين الذين سألوه عن سبب تغير شكل واجهة معبد الأقصر (الصرح الأول)، وأبدوا دهشتهم مما شاهدوه حيث أن جميع المطويات والكتب الإرشادية التى قرأوها تصور الواجهة وبها ثلاثة تماثيل للملك رمسيس الثانى ومسلة، أما الآن عندما شاهدوها فى الواقع وجدوها مزينة بستة تماثيل ومسلة.