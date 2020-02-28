اليوم السابع
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صور.. نقيب المهندسين: الانتخابات تجرى تحت إشراف قضائى كامل

الجمعة، 28 فبراير 2020 03:55 م
صور.. نقيب المهندسين: الانتخابات تجرى تحت إشراف قضائى كامل المهندس هانى ضاحى النقيب العام للمهندسين
كتبت آية دعبس

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أدلى المهندس هانى ضاحى، النقيب العام للمهندسين، بصوته في انتخابات التجديد النصفى بلجان النقابة الفرعية بالقاهرة، المنعقدة بأرض المعارض، وذلك وسط استمرار  توافد المهندسين للمشاركة بالعملية الانتخابية.

وقال المهندس هاني ضاحي النقيب العام للمهندسين، إن عملية الإنتخابية تسير بشكل طبيعي وكل الامور في نصابها الصحيح منذ الساعات الأولى لانتخابات التجديد النصفي للنقابة، مؤكدا ان الانتخابات تجرى تحت إشراف قضائي كامل، موضحا ان المهندسين واعيين ويعلمون جيدا الدور الواقع على عاتقهم.

وأعرب ضاحي عن سعادته بإقبال المهندسين على لجان الاقتراع، مشيرا إلى أن الإقبال على انتخابات التجديد النصفى لهذا العام أفضل بكثير من الإقبال على انتخابات 2018.

 

وتوقع نقيب المهندسين، زيادة عدد المهندسين فى الفترة المسائية، موضحا أنه فى حال كثرة الإقبال سيتم إمداد فترة التصويت.

 

وتجرى الانتخابات  تحت إشراف قضائي كامل، وتستمر حتى السابعة مساء، اليوم، الجمعة، 28 فبراير 2020،  ويتنافس 762 مهندسا على مستوى 25 نقابة فرعية على منصب عضو مجلس نقابة فرعية للفوز بـ 175 مقعدا

 

فيما يتنافس 431 مهندسا على نصف مقاعد شعب النقابة العامة السبع للفوز بـ 43 مقعدا، ففى شعبة الكهرباء يتنافس 74 منافسا فوق السن و31 تحت السن ، فيما يتنافس 56 منافسا فوق السن و34 تحت السن فى الشعبة الميكانيكية، أما فى الشعبة المدنية فيتنافس 58 فوق السن و31 تحت السن ، فيما بلغ عدد المتنافسين فوق السن فى شعبة العمارة 51 منافسا و21 تحت السنة، أما شعبة الغزل والنسيج فيتنافس 19 منافسا فوق السن  و6 تحت السن، كما يتنافس 17 منافسا فوق السن و 9 تحت السن فى الشعبة الكيميائية والنووية ، وأخيرا بلغ عدد المتنافسين فوق السن فى شعبة التعدين والبترول والفلزات 14 منافسا فوق السن و10 تحت السن.

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انتخابات المهندسين

التجديد النصفى للمهندسين

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