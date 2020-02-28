اليوم السابع
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صور.. مياه الصرف الصحى تغرق منطقة الحى البحرى فى الغربية.. ورئيس المدينة يرد

الجمعة، 28 فبراير 2020 05:00 ص
صور.. مياه الصرف الصحى تغرق منطقة الحى البحرى فى الغربية.. ورئيس المدينة يرد مياة الصرف الصحي تغرق منطقة الحي البحري
الغربية - محمد طارق

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سادت حالة من الغضب بين المئات من أهالي مركز ومدينة زفتي بمحافظة الغربية، بسبب كسر في ماسورة مياه الصرف أحد الوصلات الرئيسية بالمدينة والكائنة بمنطقة الحي البحرى منذ أكثر من ثلاث أيام، مما تسبب في غرق الشوارع والمنازل بمياه الصرف وعدم تمكن الأهالي من الخروج من منازلهم.

ورصد " اليوم السابع " خلال جولته داخل المدينة المعاناة الكبيرة لأهالي منطقة الحي البحري بعدما أغرقت مياه الصرف الشوارع والمنازل، على الرغم من أنها من المناطق الرئيسية والهامة بالمدينة والتي تم الانتهاء من البنية التحتية بالكامل بها منذ سنوات.
 
وفي هذا الصدد قال حمادة أبو زيد أحد أهالى المنطقة لـ" اليوم السابع"، أن المنطقة تتعرض لانفجار في ماسورة الصرف الصحي منذ أكثر من عام وتم إبلاغ إدارة الصرف بالمدينة وتم اصلاحها، ولكن منذ ذلك الوقت ويتم انفجار الوصلة التي تم تركيبها كل حوالي أسبوعين ويتم غرق الشوارع والمنازل والكنائس الموجودة بالمنطقة وسط غياب تام للمسئولين في شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومجلس مدينة زفتي.
 
وأضاف: منذ ثلاث أيام قدمنا شكاوى في مجلس مدينة زفتي وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمدينة، لانقاذنا من تلك الكارثة وتصليح تلك الماسورة التي تسببت في غرق الشوارع والبيوت ولم نستطيع الذهاب إلى أعمالنا ولا اولادنا يستطيعوا الذهاب إلى مدارسهم بسبب تلك المياه التي تسربت إلى مداخل المنازل.
 
وطالب الأهالي الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، المحاسب أحمد النحال رئيس مركز ومدينة زفتي بضرورة التدخل الفوري وتصليح تلك الماسورة ورفع مياه الصرف الصحي التي تسببت فى غرق شوارع ومنازل منطقة الحي البحرى.
 
ومن جانبه صرح أحمد النحال رئيس مركز ومدينة زفتي في تصريح خاص لـ" اليوم السابع "، أنه سيقوم بالتواصل الفورى مع المسئولين بإدارة الصرف الصحي للتحرك الفورى وإصلاح الماسورة الرئيسية التي تسببت في غرق الشوارع .
 
 
 
مياة الصرف الصحي تغرق منطقة الحي البحري (2)
 
مياة الصرف الصحي تغرق منطقة الحي البحري (3)
 

مياة الصرف الصحي تغرق منطقة الحي البحري (5)
 
مياة الصرف الصحي تغرق منطقة الحي البحري (6)
 
 
 

 


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