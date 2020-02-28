صور.. محافظ مطروح يطمئن على مصابى حادث قطار سيدى عبد الرحمن بمستشفى الضبعة

وقدم محافظ مطروح، الشكر لجميع من شارك فى سرعة إنقاذ المصابين والتعامل مع الحادث، مثل سرعة توجه سيارات الإسعاف، وتعامل مديرية الصحة، لتقديم كافة الإسعافات والرعاية الطبية، ورجال الإطفاء والحماية المدينة ومجالس المدن المعنية، وغيرها من الجهات.

وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أنه جارِى المعاينة حاليًا بمكان الحادث بحضور النيابة والأدلة الجنائية وهيئة السكة الحديد، وعناصر الشرطة بمدير أمن مطروح، كما تم وصول ونش السكة الحديد لمنطقة العلمين، قادما من الإسكندرية وجاهز للتدخل لرفع عربات القطار وإزالة مخلفات الحادث فور انتهاء المعاينات لسرعة إعادة حركة القطارات.

وكان حادث انقلاب جرار وعربة من قطار ركاب مطروح، رقم 654 القادم من الإسكندرية إلى مرسى مطروح، قد وقع بمنطقة سيدي عبد الرحمن بالساحل الشمالي، عند الكيلو 143 الإسكندرية- مطروح، وأسفر عن إصابة 44 شخصا، حيث استقبلت مستشفى الضبعة 25مصاباً وبمستشفى العلمين 10 مصابين ،و بمستشفى الحمام 8 مصابين ، و مصابة بمستشفى مطروح العام، وذلك بمشاركة 13 سيارة.

وقال بيان صحفي صادر عن المحافظة، أن الحالات جميعها مستقرة، ولا يتبقى سوى حالة واحده تحت الملاحظة بمستشفي الحمام وتحويل حالة إلى الإسكندرية وتحسن وخروج خمس حالات، وتم توفير سيارة لنقلهم لذويهم بمطروح، بمستشفي الضبعه تم دخول 25 حالة وجميعها إصابات بسيطة وحالاتهم مستقره، وتم تحسن وخروج 20 حالة وباقي 5 حالات تحت الملاحظة.

وكانت غرفة عمليات الإسعاف قد تلقت بلاغا بالحادث، وتم الدفع بـ 3 سيارات إسعاف، نقلت المصابين والجثث إلى المستشفى العام وتم عمل الإجراءات الطبية اللازمة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن مطروح، بالبحث والتحري عن ظروف وملابسات الحادث، وتحرر المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة.

وكانت مديرية الصحة بمطروح، قد تلقت إخطاراً من غرفة عمليات الإسعاف بورود بلاغ بالحادث، فتم رفع حالة الاستعداد بالمستشفيات، لاستقبال المصابين، وتم إتباع الإجراءات الطبية اللازمة مع كل حالة، وتقديم الرعاية الطبية لهم.

محافظ مطروح يطمئن على مصابي حادث انقلاب القطار بمستشفى الضبعة (1)



محافظ مطروح يطمئن على مصابي حادث انقلاب القطار بمستشفى الضبعة (2)



محافظ مطروح يطمئن على مصابي حادث انقلاب القطار بمستشفى الضبعة (3)



محافظ مطروح يطمئن على مصابي حادث انقلاب القطار بمستشفى الضبعة (4)



محافظ مطروح يطمئن على مصابي حادث انقلاب القطار بمستشفى الضبعة (5)