اليوم السابع
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صور.. ضبط 300 كيلو دواجن مجهولة المصدر داخل مخزن بدون ترخيص بباب الشعرية

الجمعة، 28 فبراير 2020 02:34 م
صور.. ضبط 300 كيلو دواجن مجهولة المصدر داخل مخزن بدون ترخيص بباب الشعرية جانب من المضبوطات
كتب بهجت أبو ضيف - عبد الرحمن سيد

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نجح رجال مباحث مديرية أمن بالقاهرة، تحت إشراف اللواء اشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، فى ضبط 300 كيلو دواجن مجهولة المصدر داخل مخزن بدون ترخيص بباب الشعرية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق..

 

_التموين مواد غذائية (12)
 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، أخطارا مفادة تمكن ضباط  إدارة مباحث التموين والتجارة، من ضبط "أ. ع" ، 33 سنة،  صاحب مخزن مواد غذائية كائن بدائرة قسم شرطة باب الشعرية ،  لإدارته المخزن  بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية المجمدة مجهولة المصدر    وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 

وعُثر بداخل المخزن على 300 كيلو دواجن مجمدة ( أجزاء دواجن ، كبد وقوانص ، بانيه ، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، تحرر عن ذلك المحضر  الازم ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

_التموين مواد غذائية (4)
 

وحدد القانون حالات الغش فى:

 

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

 

 · حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

 

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

 

 · عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

 

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

 

حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".

_التموين مواد غذائية (7)
 
_التموين مواد غذائية (9)
 
_التموين مواد غذائية (10)
 

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