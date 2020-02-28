صور.. اندلاع حريق كبير بمحيط محطة قطار باريس

باريس أ ش أ

أعلنت الشرطة الفرنسية، اندلاع حريق كبير فى محيط محطة قطار باريس الشهيرة "جار دى ليون" وإخلاءها من المتواجدين بها.

وقالت قناة "يورونيوز" الأوروبية فى نشرتها باللغة الإنجليزية إن الحريق اندلع بمحيط المحطة الباريسية التى تُعد إحدى أكبر المحطات الست من نوعها فى العاصمة باريس وذلك فى وقت متأخر اليوم الجمعة.

ووصفت الشرطة الفرنسية، الحادث بأنه يمثل "انتهاكات غير مقبولة" داعية الجمهور إلى تجنب التواجد بالمنطقة، وأوضحت القناة أن النيران تسببت بها على ما يبدو مجموعة من الأشخاص على هامش حفل موسيقى فى مكان قريب من الحادث.



الشرطة تفرض طوق أمنى



انتشار الشرطة الفرنسية



رجال الاطفاء بموقع الحريق



رجال الإطفاء فى باريس



رجال الإطفال يحاولون السيطرة على الحريق



رجال الدفاع المدنى وسط باريس



سيارة الاطفاء