اليوم السابع
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صور.. الأجهزة الرقابية تتابع مشروعات إنتاجية وخدمية وتضبط المخالفات بمطروح

الجمعة، 28 فبراير 2020 04:20 م
صور.. الأجهزة الرقابية تتابع مشروعات إنتاجية وخدمية وتضبط المخالفات بمطروح جولة محافظ مطروح لتفقد الخدمات وتنفيذ الأعمال
مطروح – حسن مشالي

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تواصل الأجهزة الرقابية بمحافظة مطروح، بالتعاون مع الجهاز التنفيذي، بالمحافظة تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح،  شن الحملات على عدد من  المشروعات الإنتاجية والخدمية ، للاطمئنان على ما يتم تنفيذه، من حيث الالتزام بمعايير الجودة، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، من خلال حملات مكبرة، بالتعاون مع عدد من المديريات الخدمية،  والمرور على مراكز ومدن المحافظة، والتي أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات في بعض القطاعات.

وقال البيان الصادر عن محافظة مطروح، إنه من خلال المرور الميداني على محطات تحلية المياه في بعض مراكز المحافظة، تم ضبط 2 محطة مياه تم إنشاءهما بمعرفة الأهالي دون الحصول علي التراخيص اللازمة، وتم تحرير محاضر بالمخالفات.

كما تم المرور على عدد من المستشفيات والمراكز الطبية للأشعة والتحاليل والصيدليات، وتبين غياب 105 طبيب، وتكدس نفايات طبية خطرة، وتعطل عدد من الأجهزة  الطبية، وتحرير15 محضر مخالفة، لعدد من المحلات التجارية لبيع اللحوم والأسماك.

كما قامت الحملات الرقابية، بالمرور على 45 مخبزا، و15 محطة وقود، و8 مستودعات و فروع جملة، و5 مخازن دقيق، وتم تحرير 67 محضر مخالفة وإرسالها للنيابة العامة.

وفي مجال متابعة أعمال الوحدات المحلية، تم  رفع 395 طن قمامة، وإزالة 80 حالة تعدى وإشغالات طريق، مع استمرار الحملات الرقابية على جميع المواقع والمشروعات.

وأضاف البيان الصحفي، أن ذلك في إطار ما توليه القيادة السياسية، من اهتمام بحياة المواطنين، وتوفير حياة كريمة لهم مع تحقيق الانضباط و منع أية محاولات للتلاعب أو التجاوزات  فيما يتم إقامته من مشروعات وتقديمه من خدمات للمواطنين.

 يأتي ذلك بالتزامن، مع إجراء اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، جولات ميدانية، لمتابعة الخدمات ومطالب واحتياجات المواطنين، خاصة بالقرى والأحياء السكنية المحرومة، بشكل مستمر.

جولة محافظ مطروح لتفقد الخدمات وتنفيذ الأعمال (1)
جولة محافظ مطروح لتفقد الخدمات وتنفيذ الأعمال 
جولة محافظ مطروح لتفقد الخدمات وتنفيذ الأعمال (2)
جولة محافظ مطروح لتفقد الخدمات وتنفيذ الأعمال 
جولة محافظ مطروح لتفقد الخدمات وتنفيذ الأعمال (3)
جولة محافظ مطروح لتفقد الخدمات وتنفيذ الأعمال 
جولة محافظ مطروح لتفقد الخدمات وتنفيذ الأعمال (4)
جولة محافظ مطروح لتفقد الخدمات وتنفيذ الأعمال 
جولة محافظ مطروح لتفقد الخدمات وتنفيذ الأعمال (5)
جولة محافظ مطروح لتفقد الخدمات وتنفيذ الأعمال 
جولة محافظ مطروح لتفقد الخدمات وتنفيذ الأعمال (6)
جولة محافظ مطروح لتفقد الخدمات وتنفيذ الأعمال 
جولة محافظ مطروح لتفقد الخدمات وتنفيذ الأعمال (7)
جولة محافظ مطروح لتفقد الخدمات وتنفيذ الأعمال

محافظة مطروح

الاجهزة الرقابية

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