صور.. الأجهزة الرقابية تتابع مشروعات إنتاجية وخدمية وتضبط المخالفات بمطروح

وقال البيان الصادر عن محافظة مطروح، إنه من خلال المرور الميداني على محطات تحلية المياه في بعض مراكز المحافظة، تم ضبط 2 محطة مياه تم إنشاءهما بمعرفة الأهالي دون الحصول علي التراخيص اللازمة، وتم تحرير محاضر بالمخالفات.

كما تم المرور على عدد من المستشفيات والمراكز الطبية للأشعة والتحاليل والصيدليات، وتبين غياب 105 طبيب، وتكدس نفايات طبية خطرة، وتعطل عدد من الأجهزة الطبية، وتحرير15 محضر مخالفة، لعدد من المحلات التجارية لبيع اللحوم والأسماك.

كما قامت الحملات الرقابية، بالمرور على 45 مخبزا، و15 محطة وقود، و8 مستودعات و فروع جملة، و5 مخازن دقيق، وتم تحرير 67 محضر مخالفة وإرسالها للنيابة العامة.

وفي مجال متابعة أعمال الوحدات المحلية، تم رفع 395 طن قمامة، وإزالة 80 حالة تعدى وإشغالات طريق، مع استمرار الحملات الرقابية على جميع المواقع والمشروعات.

وأضاف البيان الصحفي، أن ذلك في إطار ما توليه القيادة السياسية، من اهتمام بحياة المواطنين، وتوفير حياة كريمة لهم مع تحقيق الانضباط و منع أية محاولات للتلاعب أو التجاوزات فيما يتم إقامته من مشروعات وتقديمه من خدمات للمواطنين.

يأتي ذلك بالتزامن، مع إجراء اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، جولات ميدانية، لمتابعة الخدمات ومطالب واحتياجات المواطنين، خاصة بالقرى والأحياء السكنية المحرومة، بشكل مستمر.



جولة محافظ مطروح لتفقد الخدمات وتنفيذ الأعمال



جولة محافظ مطروح لتفقد الخدمات وتنفيذ الأعمال



جولة محافظ مطروح لتفقد الخدمات وتنفيذ الأعمال



جولة محافظ مطروح لتفقد الخدمات وتنفيذ الأعمال



جولة محافظ مطروح لتفقد الخدمات وتنفيذ الأعمال



جولة محافظ مطروح لتفقد الخدمات وتنفيذ الأعمال