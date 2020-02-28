صور.. إصلاح سكة حديد مطروح وعبور أول قطار بعد رفع آثار حادث انقلاب القطار

مطروح – حسن مشالي

عبر أول قطار على سكة قطار مطروح، عقب إصلاح السكة الحديد، ورفع آثار حادث انقلاب عربات القطار، مساء أمس الخميس، بمنقة سيدي عبد الرحمن، في الساحل الشمالي، بعد تمكن الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، بالتعاون مع هيئة السكة الحديد، صباح اليوم الجمعة، من إنهاء أعمال رفع جرار القطار والعربة الأولى من مكان الحادث في نطاق قرية سيدي عبد الرحمن بمحافظة مطروح، وإعادة الأمور إلى طبيعتها على خط السكة الحديد الإسكندرية-مطروح.

واستمرت أعمال الإصلاح، عقب وقوع الحادث وحتى صباح اليوم، بمشاركة عناصر الهيئة الهندسية، والحماية المدنية بمديرية أمن مطروح، وهيئة السكك الحديدية، وتم رفع جرار القطار المطور رقم 654 القادم من مدينة الإسكندرية إلى مرسى مطروح، والذي تعرض للانقلاب بالكيلو 145 أمام قرية السياحية بعد قرية سيدي عبد الرحمن بنحو 3 كيلومترات.

وكان الحادث قد أسفر عن انقلاب الجرار والعربة الأولى وخروج العربة الثانية والثالثة عن القضبان، كما أسفر عن إصابة 44 شخصًا بإصابات متنوعة معظمها طفيفة، وتم نقلهم لمستشفيات الحمام والضبعة والعلمين المركزية، والمستشفى العام بمدينة مرسى مطروح.

وأعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة مطروح، اليوم الجمعة، عن تحسن الحالة الصحية لجميع المصابين في حادث القطار وتم خروجهم جميعاً من المستشفيات، ما عدا حالة واحدة تم تحويلها لاستكمال العلاج بالإسكندرية.

وأشار وكيل الوزارة، أن الحالات التي دخلت مستشفى الضبعة المركزي، وعددها ٢٥ حالة، كانت إصابات بسيطة، وحالاتهم مستقرة، وتم تحسن حالاتهم وغادروا المستشفى، ولا توجد أية حالات تحت الملاحظة.

وكذلك المصابين الذين دخلوا مستشفى العلمين المركزي، وعددهم 10 حالات بعد تحسن حالاتهم الصحية، كما غادر المصابين الذين دخلوا مستشفى الحمام المركزي، وعددهم 9 حالات، وذلك عقب تحسن حالاتهم الصحية.

وكان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، يرافقه المحاسب محمد أبو غنيمة السكرتير العام ، مستشفى الضبعة، للاطمئنان على مصابي حادث انقلاب قطار الإسكندرية- مطروح بمنطقة سيدي عبد الرحمن، وتابع جهود إسعاف المصابين وتقديم كافة الرعاية الطبية والصحية اللازمة لهم، كما تفقد موقع حادث القطار، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة مخلفات الحادث، لسرعة إعادة حركة القطارات، بالتنسيق مع وزارة النقل والمواصلات وهيئة السكة الحديد.

وقدم محافظ مطروح، الشكر لجميع من شارك فى سرعة إنقاذ المصابين و التعامل مع الحادث، مثل سرعة توجه سيارات الإسعاف، وتعامل مديرية الصحة، لتقديم كافة الإسعافات والرعاية الطبية، ورجال الإطفاء والحماية المدينة ومجالس المدن المعنية، وغيرها من الجهات.

إصلاح سكة حديد مطروح وعبور أول قطار



إصلاح سكة حديد مطروح وعبور أول قطار



إصلاح سكة حديد مطروح وعبور أول قطار