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صور.. أوقاف الأقصر تفتتح مسجدى "يسوف محروس" بالحبيل و"السيدة نفيسة" بالكرنك

الجمعة، 28 فبراير 2020 03:54 م
صور.. أوقاف الأقصر تفتتح مسجدى "يسوف محروس" بالحبيل و"السيدة نفيسة" بالكرنك قيادات الأقصر خلال افتتاح المساجد
الأقصر – أحمد مرعى

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شهدت محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، افتتاح مديرية أوقاف الأقصر بقيادة الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف، في إطار الدور الديني والوطني والاجتماعي الذي تقوم به وزارة الأوقاف وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامي، ودعمًا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، مسجد يوسف محروس بقرية الحبيل بمركز ومدينة البياضية، وكذلك افتتاح مسجد السيدة نفيسة بالكرنك بمدينة الأقصر، وذلك بعد الانتهاء من أعمال تشييدهما مؤخراً.

وقال الشيخ سيد محمد عبد الدايم لـ"اليوم السابع"، أنه تم إفتتاح المسجدين بعد انتهاء أعمال التشييد والبناء لهما، وذلك في إطار تنفيذ تعليمات وزارة الأوقاف وانطلاقًا من إيمانها بأن الداعية هو ركيزة أساسية فى تقدم المجتمع ونهوضه نحو الأمام، وأن هذا التقدم له مفردات كثيرة ومتنوعة ومن بينها التدريب والذي توليه الوزارة اهتمامًا عظيمًا، تم اختيار مجموعة من الدعاة وعليهم التوجه إلى مسجد النور بالعباسية وذلك لحضور البرنامج التدريبي التأهيلي والذي سوف يبدأ من أول مارس 2020، وهم كالتالى: (الشيخ عبدالرحمن أحمد الطاهر - الشيخ طه نوبى أحمد وزيرى - الشيخ محمود عبد الحكيم فاضل - الشيخ مصطفى عبد الكريم عبد الرحيم - الشيخ خالد ابراهيم حسين - الشيخ محمود محمد أحمد حسن - الشيخ محمود حسنى عبد النبي).

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه بناءاً على تعليمات وزارة الأوقاف بقيادة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، استقبلت مديرية أوقاف الأقصر قافلة دعوية من ديوان عام الوزارة، وذلك لارتقاء المنبر وإلقاء خطبة الجمعة بمساجد مديرية أوقاف الاقصر، حيث ضمت القافلة كل من الشيخ الدكتور على الله شحات الجمال إمام مسجد السيدة نفيسة رضى الله عنها بالقاهرة، وذلك لأداء خطبة الجمعة بمسجد السيد يوسف بمدينة الأقصر، وذلك بعد الإنتهاء من عملية التشطيبات المعمارية التى قامت بها الوزارة بالمحافظة والمديرية.

 

والشيخ الدكتور سعيد حامد مبروك من ديوان عام الوزارة وذلك لأداء خطبة الجمعة بمسجد سعيد محروس، والشيخ الدكتور أحمد عبدالهادي على من ديوان عام الوزارة وذلك لأداء خطبة الجمعة بمسجد السيدة نفيسة رضى الله عنها بالكرنك بمدينة الاقصر، والشيخ الدكتور محمد هلال عامر من ديوان عام الوزارة وذلك لأداء خطبة الجمعة بمسجد السيد البدوى بشرق السكة بمدينة الأقصر.

افتتاح المساجد الجديدة بمدن المحافظة (1)
افتتاح المساجد الجديدة بمدن المحافظة (1)

 

افتتاح المساجد الجديدة بمدن المحافظة (2)
افتتاح المساجد الجديدة بمدن المحافظة (2)

 

افتتاح المساجد الجديدة بمدن المحافظة (3)
افتتاح المساجد الجديدة بمدن المحافظة (3)

 

 

 


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