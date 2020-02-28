اليوم السابع
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صور.. "أمين" فقد السمع فى حادث سير ويناشد الوزراء توفير جهاز خارجى لقوقعة أذن

الجمعة، 28 فبراير 2020 08:52 ص
صور.. "أمين" فقد السمع فى حادث سير ويناشد الوزراء توفير جهاز خارجى لقوقعة أذن أمين أحمد يحتاج سماعة أذن
كتب الأمير نصرى

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" كنت أسمع بشكل طبيعى وأعيش حياه عاديه لكن فجأة شاء القدر أن أفقد السمع في حادث سير منذ 30 سنة، فوجدت صعوبه في التعامل مع الناس وقال الأطباء لى :"تحتاج لسماعة أذن" كى تسمع مره أخرى جهاز خارجى لقوقعة أذن إلكترونية ن6".

بهذه الكلمات الممزوجة بالحزن وطول الانتظار في توفير سماعة أذن قال أمين أحمد عبدالعال أمين، خبير مكتبات بمدرسة شطورة الثانوية المشتركة، بقرية شطورة مركز طهطا محافظة سوهاج لـ"اليوم السابع": انا موظف بسيط ولا أملك شراء جهاز خارجى لقوقعة أذن الكترونية من نوع ن6 وثمنها حوالى 200 ألف جنيه، والتأمين الصحى قال لى سنساهم بـ15 ألف جنيه فقط من ثمن الجهاز وأعطانى موافقة بذلك.

وأكد أمين أن الأوراق الطبية موجودة بفرع التأمين الصحى بسوهاج من عامين تنتظر التمويل والاعتماد المادى الكافى، حيث تمسك التأمين بقواعد إدارية عفا عليها الزمن، ولا تناسب ارتفاع أسعار الأجهزة، ويرفض من خلالها دفع ثمن الجهاز كاملا، مضيفا: معى قرار من لجنة مبين بها حاجتى لجهاز خارجى لقوقعة أذن الكترونية من نوع ن6، وليس إجراء عملية، مطالبا استثناءه من قواعد التأمين الصحى وصرف الجهاز على نفقة التأمين كاملا وعدم تحميله أى أعباء مادية تفوق قدراته.

واستغاث أمين بمجلس الوزراء للاستثناء من قواعد التأمين الصحى وصرف جهاز قوقعة الأذن على نفقة التأمين الصحى كاملا وعدم تحميله أعباء مادية راجيا المساعدة لاعتماد ثمن الجهاز من رئيس مجلس الوزراء أو وزيرة الصحة بتأشيرة ملزمة التنفيذ.

للتواصل ت / 01017691152

 

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طهطا

محافظه سوهاج

وزاره الصحه

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