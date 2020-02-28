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صور.. أقطاب العالم للمصارعة الحرة فى عرض تاريخى على مسرح محمد عبده بالرياض

الجمعة، 28 فبراير 2020 10:25 م
صور.. أقطاب العالم للمصارعة الحرة فى عرض تاريخى على مسرح محمد عبده بالرياض عرض للمصارعة الحرة
إيمان حنا

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استمتع عشاق المصارعة الحرة في السعودية بأمسية حافلة بالترفيه والأجواء الفريدة مع حضور نخبة النجوم في عالم دبليو دبليو إي وفي مقدمتهم أندرتيكر، وجولدبيرج، وسيث رولينز، أثناء مشاركتهم في عرض رفيع المستوى أقيم على مسرح محمد عبده في الرياض بوليفارد.

وكان الآلاف من المتفرجين قد حضروا من مختلف أرجاء المملكة العربية السعودية لمشاهدة بأول عرض في عالم المصارعة الحرة "دبليو دبليو إي" لعام 2020 في المملكة العربية السعودية. وقد دخل هذا العرض التاريخ، مع مشاركة المصارعتين ناعومي وبايلي في أول نزال على لقب السيدات في بطولات "دبليو دبليو إي" في المملكة ، حيث تمكنت بايلي من الخروج بانتصار منحها اللقب في هذه الأمسية. 

كما شهد الحدث لقاءً بين المصارعين ليسنر وريكوشيه والذي تمكن فيه ليسنر من التغلب على منافسه، فيما شهدت المنافسات الأخرى فوز كل من ذا ميز، وجون موريسون وسيث رولينز وبادي ميرفى. 

وتفاعل الجمهور خلال الأمسية وتعالت الصيحات أعلى مستوى مع ظهور البطل أندرتيكر، نجم دبليو دبليو إي، في مشاركة مفاجئة خلال المنافسة على جائزة بطولة جبل طويق، بعدما تغلب على إيه جي ستايلز منفذًا حركة الإنهاء الشهيرة والخاصة به. ورغم أن حضوره كان قصيرًا، فقد ظهرت الشعبة الهائلة التي يتمتع بها النجم أندرتيكر بين المتابعين والمشجعين. 

كما استمتع الجمهور أيضًا بالحدث التاريخي الذي شهده العرض، حيث كانت المصارعتان ناعومي وبايلي على مستوى الحدث، وخاضتا نزالًا قويًا قبل أن ينتهي بإحراز بايلي للقب. وكان نجم المصارعة السعودي منصور حاضرًا خلال الحدث، واستطاع أن يحقق فوزًا كبيرًا وسط جمهوره وأبناء بلده.

وفي ختام عرض سوبر شو داون 2020، أقيم نزال قوي بين جولدبيرجوبراي ويات (ذا فيند). وشهد النزال لحظات تفوق لكلا المصارعين، ولكن جولدبيرج استطاع أن يتفوق على خصمه ويضمن الفوز وسط تهليل المشجعين السعوديين الذين كانوا سعداء خلال الأمسية.

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المصارعة الحرة

الرياض

البوليفارد

نجوم المصارعة

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